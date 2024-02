Hondureños deben registrarse al TPS para seguir protegidos

Los hondureños en Estados Unidos protegidos bajo al Estatus de Protección Temporal (TPS) han celebrado como una victoria el cierre del litigio Ramos por parte de la Corte del Distrito Norte de California.

Esto significará que los acogidos en el TPS no correrán ningún riesgo, mientras se reinscriban, y continuarán bajo protección, pese a que ese era el objetivo con el inicio del caso luego de que el gobierno de Donald Trump suspendiera el TPS en 2017.

La diáspora podrá seguir con el TPS, para quienes han podido gozarlo, e instan a los hondureños que recuerden reinscribirse, ya que sí es obligación.

La querella argumentaba que, a pesar de que el TPS es una acción ejecutiva, el entonces presidente no tenía la autoridad de terminar el amparo y que “la acción hacía parte de la agenda antiinmigrante y de supremacía blanca que el Gobierno ha impulsado”.

“Las extensiones automáticas finalizarán el 30 de junio de 2024 y hay que recordarle a la gente que si no lo hacen en ese tiempo entonces quedarán desprotegidos”, indicó Mardoel Hernández, líder migrante y miembro de la Alianza Nacional por un TPS.

Si bien el actual TPS concluye el 5 de julio de 2025, quienes no se reinscriban antes del 30 de junio de 2024 podrán aplicar, pero “quedarán desprotegidos y no hay seguridad de que vuelvan a ser inscritos. Hemos sabido de casos de personas que ya hicieron el trámite y van más de seis meses y no les han respondido”, contó.

Los hondureños que busquen continuar con su TPS deberán llenar los formularios I-821, solicitud de Estatus de Protección Temporal y el formulario I-765.

En cuanto a los gastos, son aproximadamente 495 dólares de papeleo y llenar los formularios, más el pago que se haga a un tercero si este le hace el trámite.

El litigio Ramos fue interpuesto por familias; entre ellas, hondureñas, denunciando motivos inconstitucionalmente de racismo y violar la Ley de Procedimiento Administrativo.

En su campaña de reelección, Trump ha dicho que parte de su plan migratorio, en caso de ser reelegido, es poner fin nuevamente al TPS.