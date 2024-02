Policía anuncia que revisarán buses que trasladan migrantes

Aguilar Godoy se trasladó a la zona del siniestro en San Juan de Opoa para supervisar las investigaciones y operaciones policiales luego que se registró la tragedia.

En conferencia de prensa, el director de la Policía afirmó que se había dispuesto que los policías no supervisaran los referidos buses luego de denuncias, no obstante, “habíamos dispuesto que no se realizaran revisiones a los buses, pero ya es el segundo accidente que se suscita y vamos a implementar todas las acciones que la ley nos otorga y faculta para poder hacer un registro de estos vehículos sin ninguna distinción”.

El funcionario policial afirmó que se implementarán otras estrategias en puntos claves de los ejes carreteros.

Anunció que en las próximas horas se sostendrán reuniones con personal vinculado al sector transporte y se hará énfasis en que se realicen pruebas antidopin y de alcoholemia.

“Estos accidentes han ocurrido debido a imprudencia. No es posibleque un conductor con licencia entregue un vehículo a una persona que no tiene licencia. Hay situaciones que escapan a los controles del estado” reafirmó.