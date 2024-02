Funcionarios del BCH ganan como los presidentes europeos

Los altos salarios pagados por el BCH no es una novedad dentro de la masa de empleados estatales, pues estos datan desde hace décadas por el alto nivel técnico y profesional que demandan las actividades desarrolladas por esa institución.

El documento denominado “Detalle de sueldos del Banco Central de Honduras, personal permanente”, al de noviembre de 2023, obtenido por Diario LA PRENSA por medio del Portal Único de Transparencia, indica que uno de los asesores devengaba mensualmente L207,371.33, un director L280,397.69 y otro director L231,934.63, jefes de departamento con L222,762.60, L387,961.85 y L260,218.01; un subgerente L403,082.38.

Para los hondureños comunes y corrientes, quienes no gozan de privilegios, estos salarios son inalcanzables y muchos consideran que están fuera de la realidad económica de Honduras.

“Yo me levanto temprano todos los días, viajo en un bus viejo, no en carro de lujo, y regreso a mi casa después de las seis de la tarde. Soy soldador y llevo muchos años trabajando y nunca he logrado ganar más de L15,000”, dijo Roberto Paredes, quien ayer se dirigía a una ferretería a comprar materiales para realizar su trabajo.