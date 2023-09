Manuel Zelaya reconoce que una consulta popular necesita la mayoría del Congreso Nacional

El analista Raúl Pineda señaló que “en el orden legal esto es impracticable, y en el orden político yo siento que el gobierno está pasando un momento bien difícil por los fracasos políticos que no se pueden disimular”.

“¿Por qué es peligroso?, porque para hacer una consulta tiene que ir al Congreso y si este no lo aprueba, no hay consulta, allí no tienen ellos la cantidad de diputados. Entonces, ¿qué es lo que hace pensar ese tipo de declaraciones?, que lo que ellos quieren entonces es de repente tomarse el Congreso y dar un golpe al Legislativo”, explicó el analista Jorge Yllescas.

El asesor presidencial Manuel Zelaya señaló que “Xiomara no dijo que iba a hacer una consulta en este momento, dijo que es un principio en el que se basa la lucha de la resistencia”.

Agregó que “una consulta no se puede hacer sin el apoyo de la mayoría en el Congreso. La oligarquía se opone a la consulta, la derecha se opone a la consulta, las elites se ponen a la consulta por miedo a perder privilegios”.