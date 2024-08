Con matrícula excepcional, unos 12,000 jóvenes podrán ingresar a la Unah

Tegucigalpa

Después del fracaso de más de 4,000 aspirantes en la primera prueba de aptitud académica (PAA) del presente año, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) introdujo la matrícula excepcional como una alternativa para evitar la exclusión de estos estudiantes.

Esta medida, implementada por primera vez en 2024, permite a los alumnos ingresar a la universidad bajo ciertas condiciones, como solo la matrícula de dos clases, pese a no haber alcanzado el puntaje requerido en el examen.

Carlos Ordóñez, director del sistema de admisiones de la Unah, confirmó que esta medida no se limitará al primer proceso de admisión, sino que también beneficiará a aquellos que no logren aprobar en los próximos exámenes de septiembre y diciembre: “Los que hagan la prueba en septiembre y diciembre y no alcancen el puntaje también ingresarán bajo matrícula excepcional”. Ordóñez aseguró que la medida solo estará vigente en los procesos de admisión de 2024.