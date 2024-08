Por asunto personal es la salida del director del Mecanismo de Protección

Álvarez estuvo acompañada por Zamora y afirmaron que no existieron conflictos ni desacuerdos con las autoridades de la Secretaría.

A su vez, la titular de Derechos Humanos precisó que la renuncia del abogado se interpuso desde el 5 de julio y siguió el procedimiento administrativo correspondiente.

Sobre la elección del nuevo director del Mecanismo, la funcionaria dijo que “el proceso de elección del nuevo garantizará el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores sociales y Operadores de Justicia y su reglamento”. Zamora contó que “tengo varias ofertas de trabajo, pero me tomaré un tiempo para descansar. Es una salida que no se da por desacuerdos ni porque no se me haya dejado trabajar”, apuntó.