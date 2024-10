Tegucigalpa, Honduras

Como una injerencia de un Poder del Estado a otro, además de un acto intimidatorio calificaron los diputados de la oposición del Congreso Nacional el mensaje vertido por la ministra de Defensa de Defensa Nacional, Rixi Moncada en su cuenta de X.

“Desde ayer lo vengo diciendo estoy en contra de cualquier interpelación por dos razones él (Roosvelt Hernández) atiende las ordenes de la comandante general y en segundo quien está politizando las Fuerzas Armadas es el partido de gobierno, la abogada Moncada es precandidata presidencial y tiene prohibido ser ministro de Defensa”, señaló la diputada y precandidata presidencial liberal, Maribel Espinoza.

Continuó: “El que está provocando las desestabilizaciones es el mismo partido de gobierno, pero indudablemente es una ligereza del Partido Nacional pretender una interpelación en contra de las Fuerzas Armadas, no es el momento y desde ayer lo he venido diciendo, no le den excusas a ‘Mel’ porque lo que quiere es el desorden en este país”.

Por su parte el diputado proyectista de la moción de interpelación al jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), Jorge Zelaya, negó que la moción pretenda buscar un tema de desestabilización por lo que la intención de la bancada nacionalista solo busca sostener una reunión con el titular castrense para asegurarse que se cumpla el proceso de alternabilidad.

“Lo he dicho en múltiples ocasiones que Luis Redondo solo es un conserje de lujo del Ejecutivo, aquí quien manda en este Poder del Estado es el Ejecutivo y más específicamente ‘Mel’. Esto solo es una muestra una demostración de que este poder es sumiso a las ordenes del Ejecutivo”, fustigó la diputada del Partido Liberal, Suyapa Figueroa.

De su lado, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena aseveró que “yo creo que primero que todo hay que entender la independencia de este Poder Legislativo, creo que no puede mezclar temas que son políticos y están en discusión en este Congreso. Yo creo que es un tema que no se pueden recibir órdenes de ningún lado”.

Sobre el mismo tema, la titular del PSH detalló que las mociones pese a ser aprobadas por la mitad más uno de los diputados, es decir por 65 votos, “las mociones ni siquiera son vinculantes, así lo establece la Ley Orgánica del Congreso Nacional había que tener esta discusión”.

Varios después que se suspendiera de golpe la sesión de este miércoles “por una situación de emergencia”, Rixi Moncada precandidata de Libertad y Refundación (Libre) y ministra de Defensa acusó al Partido Nacional de buscar desestabilizar y romper la Constitución al intentar interpelar a Hernández luego verter declaraciones en favor de la Ley de Justicia Tributaria.

“Partido Nacional intenta desestabilizar las FFAA y romper la Constitución violando la cadena de mando de la comandante General Xiomara Castro, atacando al jefe de Estado Mayor Gral. Roosevelt Hernández, x apoyar Ley de Justicia Tributaria q manda pagar impuestos a las 10 familias”, sentenció. Acompañado al mensaje de la precandidata de su partido, la presidenta Xiomara Castro compartió la publicación de Moncada señalando “¡Golpe de Estado, nunca más!”.