Marcio Sierra reacciona tras quedar fuera de Cuenta del Milenio

Sierra aseguró que el programa de la Cuenta del Milenio no fue "justo" con la calificación dada en el índice de control de corrupción, en el cual se pasó de un 6% a tan solo un 9%.

"Tenemos una estrategia nacional anticorrupción que está en manos del Poder Ejecutivo y quiero saber si algunos de ustedes tienes conocimiento si hay algún caso emblemático de corrupción o algún funcionario metido en casos de corrupción. Todas estas cosas no fueron tomadas en cuenta y nos ponen una calificación que no la merece nuestro país", inició diciendo.

Una vez más, Honduras quedó fuera del acceso a fondos de la Cuenta del Desafío del Milenio, reprobando ocho de los 20 in...

"Se les invitó al país a que vengan a ver nuestro plan porque esto es un proceso, estamos haciendo todo lo necesario para que el otro año tengamos un compacto. Lo del fiscal general no tiene que ver con la actual evaluación y sin embargo voy a decir algo, todo lo aprobado por el Congreso es basado en ley y no hay ningún problema. Estamos bajo fuego desde el primer día de la presidenta Xiomara Castro, muchos sectores generan una percepción que no es la que tiene el pueblo".

Asimismo, Sierra añadió que "una encuesta de Cid Gallup de hace semanas mostró que estamos en 20% la corrupción luego de estar al 47% cuando se asumió. Reprobar el índice de libertades de información es un tema de percepción porque no se niega la información a los medios ni a nadie, ahí es una cuestión de cómo se toma el indicador".

El funcionario siguió enfatizando que los criterios de evaluación para Honduras no fueron los mejores, por eso se quedó fuera del compacto que otorga poco más de 200 millones de dólares.

"El Banco Mundial dice que recibe las cifras pero son hechas por organizaciones externas, deberían de venir y revisar la metodología. Calculábamos el 40% de acuerdo al plan anticorrupción pero no fueron tomadas en cuenta ninguna medida que se han aplicado para combatir la corrupción, además que las encuestas no representan la percepción de todo el pueblo".