Luis Redondo explica por qué no se han eliminado las Zede

A más de un año de haber sido aprobada la derogación de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (Zede), el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, justificó la no ratificación de la eliminación como una estrategia impulsada desde el Legislativo.

“No hay nada que lo pare. En realidad, hay una estrategia legislativa que obviamente no voy a mencionar sus detalles, la estrategia se debe a acciones en el exterior que han sucedido de ese tema”, explicó Redondo.

Sin embargo, al ser abordado sobre las razones por las que aún no sometida su discusión en la cámara legislativa, Redondo afirmo qué “hay una estrategia enmarcada en torno a acciones que han sucedido en el exterior y que por parte del CN no existe prisa en ratificar la eliminación del decreto”

Añadió además: “Nosotros podemos ratificar en todo este tiempo, nosotros no tenemos prisa porque la razón de las ZEDE ya no existen, si hay una estrategia que no se puede develar porque son temas de seguridad nacional”.

Tras la eliminación en abril del 2022 de la Ley Orgánica de las ZEDE, Prospera presentó acción penal en contra del Estado de Honduras lo que podría representar pérdidas millonarias para el país.