“Es una represalia porque no votamos como ellos quieren”: Carlos Umaña

Tegucigalpa

Como una represalia política califica Carlos Umaña, diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), el que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, les haya quitado la presidencia de las comisiones de ese poder del Estado.

¿Cómo califica que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, haya quitado de la presidencia de las comisiones a los diputados del PSH?

No encontramos ninguna excusa valedera para ser separados de las presidencias de las comisiones, no existe ninguna excusa porque si hubiera sido por reestructuración hubiera reestructurado todas las comisiones y quitado a los presidentes de Libertad y Refundación y no lo hizo, entonces simplemente es una represalia política.

¿Por qué represalias en contra de sus compañeros de partido?

Simplemente porque hay cuatro leyes fundamentales que ellos (Libre) necesitan y que nosotros no las apoyamos porque no las consideramos convenientes a nuestro país, ya que no quieren aceptar sugerencias. Una de esas leyes es la Ley de Justicia Tributaria, no tienen los 65 votos que necesitan, ni quisiera los 50.

La otra ley es el Consejo Nacional de Defensa, las Mesas Ciudadanas y el Banco Andino. A la mayoría de los diputados nos han dejado en las comisiones, solo a la abogada Maribel Espinosa y a la doctora Suyapa Figueroa las excluyeron totalmente, al resto nos incluyeron en las diversas comisiones, ya quedará a criterio nuestro si vamos o no.

¿Por qué a estas dos diputadas las excluyeron de las comisiones?

Esa es una pregunta que la tiene que contestar Luis Redondo, por qué siendo del mismo partido nos quitó, él no tiene ninguna excusa valedera. Ya nos reunimos con él y solo dice que por estrategia y reestructuración. A mí me vale, son ellos (Libre) los que ocupan los votos. Yo estoy tranquilo, yo voy a votar por lo que Honduras ocupa, son ellos los que están urgidos de los votos. Es una represalia porque no votamos como ellos quieren.