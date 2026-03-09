AurelioFest, el festival entre tambores y rezos para honrar al cantante Aurelio Martínez

A ocho días del primer aniversario de la trágica muerte de Aurelio Martínez, máximo embajador de la música garífuna, la ciudad de La Ceiba se declara lista para celebrar el AurelioFest26, del 17 al 21 de marzo, el festival para honrar la memoria del cantante hondureño.
El cantante hondureño falleció el 17 de marzo de 2025 en el accidente aéreo de Aerolineas Lanhsa, ocurrido en Roatán, Islas de la Bahía, en donde también perderon la vida once personas más, entre ellos los pilotos Luis Araya y Francisco Lagos, además de cinco sobrevivientes.
El evento no solo será un despliegue musical, sino un profundo encuentro espiritual que juntará a hermanos, hijos, tíos y nietos, quienes han decidido abrir un espacio al público general en las instalaciones del hotel Partenón.
El comité organizador afinó los últimos detalles en una reunión de coordinación, asegurando que todo está listo para que La Ceiba vibre al son de los tambores que tanto amó el "Cantautor del Pueblo".
El "Cabo de Año", ceremonia garífuna
El festival iniciará el 17 de marzo con el Cabo de Año, una tradición ancestral del pueblo garífuna de suma importancia espiritual. Según explicó Lauro Álvarez, encargado de esta ceremonia, el rito marca el fin del periodo de luto físico.
"Se inicia con cantos tradicionales y meditación para fortalecer el rezo de nueve días. Aurelio dejó huellas positivas donde iba; él levantó a la clase garífuna y gracias a él se reconoce a Honduras en el mundo", expresó don Lauro.
Por su parte, Tesla Quevedo, portavoz del festival, enfatizó que el "Aureliofest 26" nace de la voluntad familiar de compartir este proceso íntimo. "Es un espacio de cierre simbólico donde se suelta el dolor, se acepta la ausencia física y se abraza su presencia espiritual permanente".
Agenda Cultural y conmemorativa
El festival contará con una oferta diversa que incluye: Feria de emprendedores y exposiciones gastronómicas. Exposición de pinturas por Cruz Bermúdez y una muestra fotográfica histórica. Asimismo, un espacio dedicado a las 12 víctimas del accidente aéreo.
El miércoles 18 inicia con una caminata de Tambores por la Justicia, saliendo desde el parque central hacia el hotel Partenón. Durante los cinco días habrá además ciclo de conferencias, sobre la carrera internacional de Aurelio y su impacto en la música del mundo.
Apoyo Institucional
Son muchas las institucione sy organizaciones que están apoyando el AurelioFest26, entre estas la alcaldía municipal de La Ceiba que se ha sumado como patrocinador. Dilcia Ortiz, de la unidad de Desarrollo Comunitario, destacó la relevancia del artista.
"Estamos uniendo esfuerzos porque Aurelio fue fundamental para Honduras a nivel internacional y merece ser recordado con esta magnitud".