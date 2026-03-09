AurelioFest, el festival entre tambores y rezos para honrar al cantante Aurelio Martínez

La Ceiba, Atlántida

A ocho días del primer aniversario de la trágica muerte de Aurelio Martínez, máximo embajador de la música garífuna, la ciudad de La Ceiba se declara lista para celebrar el AurelioFest26, del 17 al 21 de marzo, el festival para honrar la memoria del cantante hondureño.

El cantante hondureño falleció el 17 de marzo de 2025 en el accidente aéreo de Aerolineas Lanhsa, ocurrido en Roatán, Islas de la Bahía, en donde también perderon la vida once personas más, entre ellos los pilotos Luis Araya y Francisco Lagos, además de cinco sobrevivientes.

El evento no solo será un despliegue musical, sino un profundo encuentro espiritual que juntará a hermanos, hijos, tíos y nietos, quienes han decidido abrir un espacio al público general en las instalaciones del hotel Partenón.

El comité organizador afinó los últimos detalles en una reunión de coordinación, asegurando que todo está listo para que La Ceiba vibre al son de los tambores que tanto amó el "Cantautor del Pueblo".