Alcaldía ceibeña acelera obras de pavimentación

Con el objetivo de modernizar la infraestructura vial y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, la alcaldía Municipal de La Ceiba, liderada por el alcalde Liberal Bader Dip, avanza en una agresiva ejecución de proyectos de pavimentación que ya abarcan sectores clave de la ciudad.
La administración municipal ha logrado entregar y mantener en ejecución múltiples frentes de trabajo. Entre los puntos estratégicos intervenidos destacan el barrio La Merced, un tramo de la avenida Ramón Rosa frente a Medicentro. Asimismo la colonia Sutrasfco, barrio La Julia, Colonia Hondutel, Alambra, El Higuerito y la calle conocida como "El Chorizo".
Además de estos proyectos financiados directamente con fondos municipales, se ejecutan obras comunitarias en la Colonia San Martín, donde los vecinos aportan mano de obra o recursos en conjunto con la comuna.
Según datos técnicos, cada uno de estos proyectos tiene un costo aproximado de un millón de lempiras.
Finanzas saneadas permiten obras
El alcalde Bader Dip se mostró optimista durante la supervisión de las obras, asegurando que la disciplina financiera ha sido clave para ver resultados en las calles.
"La crisis económica la tenemos controlada, eso nos permite ejecutar este tipo de proyectos. Estamos aquí para trabajar y esperamos obtener las transferencias del gobierno central para hacer muchos más proyectos", afirmó el edil.
Para los habitantes, estas obras representan el fin de años de polvo y lodo.
Anabel Ocampo, vecina beneficiada con el pavimento del barrio La Merced, expresó la satisfacción del sector ante la respuesta de las autoridades.
"Teníamos varios años de estar esperando este pavimento y hasta ahora nos dan respuesta. Por eso confiamos en la reelección del alcalde Bader Dip, porque nos ha cumplido", manifestó Ocampo.
Otros proyectos para 2026
Para el presente año se prevé la construcción del puente de acceso a la colonia Villa Neen y posteriormente la pavimentación de la zona de Satuyé para conectar el bulevar con la carretera CA-13, con el objetivo de descongestionar las entradas y salidas del sector este.
Otro de los proyectos a ejecutarse en el nuevo período municipal es la protección costera con espigones.“Vamos a recuperar las playas de toda La Ceiba porque es un componente fundamental para el turismo. Hay mucho por hacer. La Ceiba tiene un potencial enorme y trabajaremos para convertirla en la ciudad que todos merecemos”, señaló el alcalde ceibeño.