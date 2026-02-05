Alcaldía ceibeña acelera obras de pavimentación

La Ceiba, Atlántida

Con el objetivo de modernizar la infraestructura vial y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, la alcaldía Municipal de La Ceiba, liderada por el alcalde Liberal Bader Dip, avanza en una agresiva ejecución de proyectos de pavimentación que ya abarcan sectores clave de la ciudad.

La administración municipal ha logrado entregar y mantener en ejecución múltiples frentes de trabajo. Entre los puntos estratégicos intervenidos destacan el barrio La Merced, un tramo de la avenida Ramón Rosa frente a Medicentro. Asimismo la colonia Sutrasfco, barrio La Julia, Colonia Hondutel, Alambra, El Higuerito y la calle conocida como "El Chorizo".

Además de estos proyectos financiados directamente con fondos municipales, se ejecutan obras comunitarias en la Colonia San Martín, donde los vecinos aportan mano de obra o recursos en conjunto con la comuna.

Según datos técnicos, cada uno de estos proyectos tiene un costo aproximado de un millón de lempiras.