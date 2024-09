Adelanto. Tramitadores: denunciados, odiados y queridos

Unos 30 tramitadores aproximadamente salen a ganarse la vida diariamente enfrentando múltiples desafíos en las afueras de algunas instituciones de Gobierno, como ser el Registro Nacional de las Personas (RNP), Policía Nacional y el Instituto de la Propiedad vehicular. Los que más están en el ojo del huracán son los que permanecen en el RNP ya que constantemente son denunciados por estar coludidos con los empleados que les proveen la documentación que terminan cobrandole a los usuarios.

Para muchos ciudadanos los tramitadores son molestos ya que “te acosan pidiendo hacerte una gestión que uno puede hacer y te envuelven todo. Además sobornan a los empleados para que les faciliten la documentación que uno anda buscando. Lo malo también es que cuando uno entra le dicen que no hay papelería o que no hay sistema y afuera un tramitador le dice a uno que te le consigue, entra al registro y sale con lo que uno quiere”, son las constantes denuncias de los usuarios del RNP en La Ceiba y la misma a nivcel nacional.

El RNP de La Ceiba fue intervenido recientemente por la Fiscalía y una comisión del Registro que llegó de Tegucigalpa por denuncias de corrupción. La intervención terminó con el despido de todo el personal a excepción de los registradores municipales.

“Algunos tramitadores son malcriados usted los ha visto no se puede hablar con ellos aquí pasan y se coluden con los empleados del registro. Hasta cuando el pueblo va estar sufriendo porque este servicio es indeseable, es un desorden deben buscar la forma como mejorar el servicio. Cambiaron el personal en el registro y sigue la sinverguenzada, aquí los tramitadores son clientes de muchos empleados y eso debe de cambiar , el pueblo no debe sufrir”, se quejó Marco Tulio Palacios quien llegó del municipio de Jutiapa.

No todos los ciudadanos tiene aversión por los tramitadores hay algunos que aaseguran que cumplen una función para ahorrarle tiempo y malestar a la hora de gestionar un documento. “Para mi elllos solo buscan hacer algo de dinero para llevar a sus hogares, no toda la gente está obligada a ocupar de sus servicios. En mi caso a mi me ayudaron consiguiendome una partida de nacimiento porque no tenía tiempo para perder casi toda la mañana por eso”, dijo por su parte Connie Gonzáles.

Las autoridades del RNP cada vez están implementando normativas para evitar que los tramitadores se involucren en trámites que le corresponde gestionar exclusivamente al ciudadano. Hace unas semana se ha obligado a los usuarios presentar una carta poder para solicitar un documento como copias de folios, una literal de nacimiento o de matrimonio, entre otros. “Las solicitudes son personales y en caso que sea un familiar debe acreditar el parentesco si no debe traer una carta poder eso está en la ley y lo han pedido los comisionados para tener un mejor control y evitar los tramitadores”, dijo Cristina Guzmán es la registradora civil municipal de La Ceiba.

En las afueras del RNP de La Ceiba hay seis tramitadores que buscan clientes para a pesar que no son bien vistos por la la población. “La gente no sabe lo que nosotros tenemos que hacer para conseguir documentos, sin no hay partidas de nacimiento en este registro se la conseguimos en los otros municipios. Con eso de la carta poder lo ven como un bloqueo a los tramitadores”, dijo Franklin Sampson un conocido tramitador del RNP de La Ceiba.