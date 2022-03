Las denuncias en torno a supuestos cobros irregulares hechos en las afueras del Registro Nacional de las Personas (RNP) en la Capital Industrial han tomado fuerza los últimos días entre los ciudadanos que acuden a la oficina.

Muchos usuarios denuncian que hay personas que cobran hasta L500 bajo la promesa que les ayudarán a obtener su cédula o realizar su trámite.

LA PRENSA consultó con algunos ciudadanos que recientemente han llegado a reclamar su identidad y confirmaron que hay tramitadores pidiendo esa suma de dinero a cambio de conseguirles su Documento Nacional de Identificación (DNI), sin hacer largas filas.

“Se nos acercó una muchacha y nos preguntó a qué veníamos, le dijimos que a traer la cédula y nos dijo que si le pagábamos cada una L500 las sacaba rápido, pero nosotras no quisimos”, relató una ciudadana a la que le omitiremos su nombre.

Otro joven comentó que un primo de él sí llegó a pagar para que lo ayudaran a conseguir su cédula rápidamente, aunque no precisó la cantidad. “No sé cuánto dio, la verdad; pero sí, a un primo hace do semanas un tramitador se la sacó y solo se tardó como 20 minutos”, afirmó.

La afluencia afuera de la oficina del RNP ha aumentado en un 100%, sumando más de 1,000 personas atendidas diariamente, por lo que esperar para hacer un trámite puede demorar hasta cinco o seis horas, por lo que los pobladores prefieren pagar.

Elizabeth Ávila, registradora municipal, descartó que empleados de la institución puedan estar involucrados en situaciones de este tipo y reiteró que lo que ocurra fuera de la oficina no está dentro de su control.

“El llamado es a los ciudadanos para que no caigan en estas mentiras, no actuar de manera inocente y entregar dinero a personas que nada tiene que ver con la institución, aquí no se le cobra a nadie por ser atendido”, enfatizó.

Más de 1,000 personas diarias llegan al Registro sampedrano para realizar diferentes diligencias. El 80% de quienes están acudiendo es para reclamar su identidad, solicitarla por primera vez o reponerla.

Las enormes filas fuera de la oficina comienzan desde antes de las 5:00 am, les toca esperar hasta seis horas para ser atendidos.