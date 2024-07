No publicar. Cambio climático y costo de insumos agobian a ganaderos

Múltiples desafíos enfrentan los agronegocios ganaderos del litoral atlántico, para operar en el rubro. El cambio climático y el alto costo de los insumos, son solo algunos de los factores que los agobian, dificultando la productividad y rentabilidad, así como el abastecimiento del mercado nacional y exportaciones.

Según datos de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Atlántida (Agaa), en esta región se producen unos 100 mil litros diarios de leche. Cada litro se vende a las comercializadoras entre 13 a 15 lempiras, obteniendo alrededor de 1 millón 500 mil lempiras diarios. El último reajuste al precio de la leche fue de un lempira en octubre del año pasado.

“En la producción de leche y carne hemos visto una baja porque el pasto que antes no se secaba, este año si se secó debido al cambio climático, el verano es más prolongado y la lluvia se ha reducido. Esto también ha hecho que las fuentes de agua se hayan profundizado y las quebradas se han secado”, expresó Margarito Vázquez, miembro del Agaa.

“Los precios de los insumos también es otra lucha, los costos se han ido arriba. Los insumos se disparan de una manera normal a nivel internacional por lo de dólar. A nosotros nos afecta porque el precio de la leche se mantiene y esto hace que el productor no se vea motivado a tener más cabezas de ganado, al contrario cambia de rubro y no es tan rentable”, añadió Vázquez.

El litoral atlántico, desde la comunidad de San Juan Pueblo en el municipio de La Masica, Atlántida hasta el departamento de Colón y unas pocas aldeas de Yoro, cuenta con un aproximado de 900 ganaderos. “El cambio climático nos está afectando porque no se sabe cuando habrá verano e invierno, no es uniforme el clima en la región y hay incertidumbre por la siembra. Antes se sembraba en mayo y este año no se pudo porque no llovió y eso hace que la producción sea mínima”, dijo por su parte Francisco Urbina, un agricultor de la Cuenca del Cangrejal en La Ceiba.