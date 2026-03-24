Johel Zelaya llega al Congreso para comparecer ante comisión investigadora

Tegucigalpa, Honduras

El funcionario arribó cabizbajo y sin brindar declaraciones a los medios de comunicación, evitando cualquier contacto con la prensa.

El fiscal general suspendido, Johel Zelaya , llegó este martes al Congreso Nacional para comparecer a su primera cita en el inicio del proceso de juicio político en su contra.

Zelaya ingresó al filo de las 2:00 de la tarde por un túnel ubicado en la entrada posterior del Legislativo, acceso utilizado habitualmente por los congresistas para asistir a las sesiones.

Aunque la comparecencia estaba prevista para esa hora, la comisión investigadora decidió reprogramar el inicio de la audiencia para las 2:45 de la tarde.

El presidente de la comisión, el diputado Mario Pérez, informó que a la comparecencia también acudieron varios testigos que rendirán su testimonio en el caso.

“Algunos han sido citados por la comisión investigadora y otros solicitaron participar como testigos”, detalló el legislador, al explicar el desarrollo de la jornada.

La audiencia se desarrolla en el salón de los retratos del Congreso Nacional y forma parte del proceso que impulsa el Legislativo para investigar los señalamientos contra el titular del Ministerio Público, quien fue separado temporalmente de su cargo mientras avanzan las investigaciones.

Con estas audiencias, la comisión investigadora busca recabar información directa del fiscal suspendido, así como analizar los argumentos y pruebas que presente durante su intervención, en un proceso que podría tener implicaciones clave en el ámbito político e institucional del país.