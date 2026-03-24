Más de 4 millones de hondureños usan internet a diario

Un informe sobre conectividad digital en Honduras 2025, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), establece que el teléfono móvil se consolida como el dispositivo de mayor presencia en los hogares. Su acceso se mantiene en niveles muy altos a lo largo del período analizado, alcanzando el 93.4% en 2025. Este comportamiento refleja la expansión de la conectividad móvil, la reducción en los costos de los dispositivos y la creciente dependencia de los servicios digitales y de comunicación instantánea.
En contraste, el teléfono fijo muestra una caída sostenida y pronunciada, al pasar de 16.2% en 2014 a apenas 3.5% en 2025. Este descenso evidencia el reemplazo casi total de la telefonía tradicional por servicios móviles y aplicaciones de comunicación por internet, como WhatsApp, Telegram o Facebook, que resultan más económicas y versátiles.
El acceso a computadoras presenta una tendencia a la baja, al disminuir de 20.6% a 15.5%. Esta variación puede explicarse por la creciente preferencia por dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes y tabletas, que ofrecen conectividad y funcionalidades similares.
Alrededor de 2,597,608 hogares en Honduras tienen acceso a teléfono celular (93.4%) y 2,055,386 a televisor (73.9%). Durante el período 2019-2025, se registró un incremento de 563,488 hogares con acceso a telefonía móvil y de 350,765 con acceso a televisor.
Por grupos de edad, el mayor acceso a internet se concentra en la población de 15 a 29 años, con una participación de 33.6%. Le sigue el grupo de 30 a 44 años, con 24.8%, mientras que la población de 45 a 59 años registra 17.6%. En contraste, las personas de 60 años y más presentan el menor nivel de uso, con apenas 11.3%.
Más de 4 millones de hondureños —de 5 años en adelante— utilizan internet al menos una vez al día. Al analizar los lugares de conexión, se observa que el 95.4% de los usuarios accede a internet desde su hogar. Además, el 11.2% se conecta mediante telefonía móvil, el 4.6% desde su lugar de trabajo y el 2.5% desde centros educativos, como escuelas, colegios o universidades. Un 1.12% utiliza redes públicas, hoteles, restaurantes, cibercafés u otros puntos de acceso.
Entre las principales razones de uso, el 86.9% de las personas utiliza internet para comunicarse, ya sea mediante llamadas nacionales e internacionales, correo electrónico, chats o redes sociales. Por su parte, el 62.4% lo emplea con fines de entretenimiento, como el uso o descarga de videojuegos, películas, música o programas informáticos. En tanto, el 23.2% lo utiliza para la búsqueda de información, como noticias o navegación web en general.
El acceso a dispositivos tradicionales, como radio o equipos de sonido y televisión, es notablemente mayor en zonas urbanas, con 63% y 68.4%, respectivamente, frente al 37% y 31.6% en áreas rurales. Esta desigualdad se acentúa en el acceso a tecnologías más modernas. El caso de la computadora evidencia una de las brechas más amplias: 86.9% en hogares urbanos frente a apenas 13.1% en los rurales, lo que refleja las limitaciones de infraestructura tecnológica en estas zonas.
Los datos desagregados por género indican que las mujeres tienen más acceso a internet con 55.2% y los hombres 44.8% respectivamente. La expansión de la conectividad, especialmente del acceso a internet, constituye un elemento clave para el desarrollo social, educativo y económico del país; sin embargo, la desigualdad en la disponibilidad de infraestructura, dispositivos y habilidades digitales continúa limitando el aprovechamiento pleno de estos recursos.