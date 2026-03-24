Más de 4 millones de hondureños usan internet a diario

Un informe sobre conectividad digital en Honduras 2025, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), establece que el teléfono móvil se consolida como el dispositivo de mayor presencia en los hogares. Su acceso se mantiene en niveles muy altos a lo largo del período analizado, alcanzando el 93.4% en 2025. Este comportamiento refleja la expansión de la conectividad móvil, la reducción en los costos de los dispositivos y la creciente dependencia de los servicios digitales y de comunicación instantánea.