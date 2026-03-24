Más de 100 sectores en Honduras no tendrán luz este miércoles 25 de marzo

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este miércoles 25 de marzo del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Santa Bárbara, Lempira.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos nueve horas en este punto del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el Distrito Central, la suspensión del servicio se realizará de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., abarcando zonas como la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, colonia Castaños Sur, colonia Argentina, colonia Linda Vista Este, Dowal School, Instituto Sagrado Corazón, Torre Vista 1423, Torre Vitri, Torre Platinum, Torre Onyx, Torre Ámbar, Torre Sky, Parque España y zonas aledañas.
En la zona norte, específicamente en San Pedro Sula, el corte se llevará a cabo de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. en la colonia Trejo.
Asimismo, en Peña Blanca, Taulabé, Bagope, Los Caminos y Santa Cruz (La Joya, Agua Azul Rancho, Agua Azul Sierra, La Guama, Panacam, Santa Elena, San Bartolo, Nueva Esperanza), así como en Taulabé (San Antonio, El Diviso, Jardines, San José de la Cuesta, Río Bonito, La Defensa, El Cerrón, La Misión, Carrizales, La Milenium, La Laguna, El Cedral, El Peñón, Las Peñitas, Terrero Blanco, Ojos de Gua), Zacapa (Horconcito, El Mogote), San José de Comayagua (La Pita, El Barquito, El Sompopera, Calichito, Los Manzanos, La Puerta, Liquidámbar, Los Anises, Los Llanos, Los Planes, La Enramada, El Carmen, La Esperanza), Meámbar (Monte de Dios, Los Planes, San Isidro, Buenos Aires, La Pimienta, La Sabana de la Pimienta) y Siguatepeque (El Sauce, El Pito, Santa Rosita I, Santa Rosita II, Río Bonito), el corte será de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Por otra parte, en los municipios de Morazán y Victoria, la interrupción del servicio eléctrico se registrará de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en las aldeas: La Estancia, Ocote Paulino, Mango Seco, La Sierrita, Candelaría, El Filón, San Fernando de Tobías, El Carmen, Buenos Aires, El Zapote, Caridad, Placencia, La Bolsita, La Cruz, Guadalupe, El Triunfo, El Tablón, Cuyamapa, Chililenga, El Sesteo, Subirana, El Cedrito, Minas del Carbón, La Jurupas, Tegucigalpita, La Ceibita, El Palmar, La Fragua, El Zarzal, La Joya, Brisas de Chancaya, Alto Pino, Tesoro Escondido, Santa Ana, Las Flores, Macuzales, El Bálsamo, El Izote, Jicarito, Bella Vista, Santa Rosa, Altamira, La Unión y San Isidro.
En el Valle de Sula, los cortes afectarán a Choloma, Puerto Cortés, Tela y El Progreso en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., incluyendo sectores como Puente Alto, La Garrobera, colonia Gracias a Dios, Nisperales, Coinsu, Biosa, Alianza, Coranorte, Industrial Laundry y Dihego; además de Puerto Cortés (colonia 21 de Octubre, Las Palmas, El Rondón, 19 de Mayo, Baracoa Pueblo, colonia San Miguel, carretera vieja a Baracoa, colonia Las Brisas de Baracoa, Baracoa Johnson, El Bun, colonia López Bonilla, La Unión, El Sofoco, Los Cruces, Tapón de los Oros, El Boquerón, La Colman, Los Mangos, kilómetro 2, sector La Cooperativa, Honducaribe, Calán, kilómetro 6, Paleto, Sauce, Cedros, Caoba, Roble, El Ocote, San José de Brisas, La 40, La Uva, La Junta, La Mora, Guanacastales, Remolino, Ticamaya y Nueva Ticamaya, Nola, Kele Kele, Savoy, Manacalito); Choloma (aldea La Protección, Tibombo, Montevideo, Lupo Viejo); Tela (Meroa 8, Meroa Río, El Champerío o Triunfo II, Mélcher 6 1/2, Mélcher 17, El Guayabal I y Guayabal II, Toloa Empalme, Toloa Creek y Creek Martínez); y El Progreso (La 45, la curva de Dora, la Bolsa de Pava).
En Villanueva, el servicio será interrumpido de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en L367- desvío Rancho Manacal Cofradía, Suyapa, La Contreras, Santa Elena, Palmarejo, Palos Blancos, 2 de Julio, El Morro y 15 de Septiembre.
En el municipio de Gracias, Lempira, la suspensión abarcará el casco urbano y las aldeas: Arcilaca, Azacualpita, Catulaca, Cedros de Mejicapa, La Misión, El Pinal San José, El Refugio, El Rodeo, Quelacasque, El Sile, El Tablón, El Zapote, San Isidro, La Asomada, La Lima, Mejocote, Platanales, San José del Alto, Villami y Montaña Verde. En el municipio de Lepaera, Lempira, el corte incluirá el casco urbano y las aldeas: Arenales, El Ocotillo, Buenos Aires, Cementera, Consolación, El Aguacatal, El Barrio, El Carmen, El Chagüite, El Rosario, La Estancia, Gualán, Jagua, La Laguna del Pedernal, La Libertad, La Lima, Tejeras, Loma Alta, Misiora, Tierra Colorada, Plan Grande, El Belloto, Yuena y Yuenita.
Para el municipio de Las Flores, Lempira, se verán afectados el casco urbano y las aldeas: Coalaca, El Socorro, Guanas, Mongual y Teposuna. Mientras que en La Campa, Lempira, el corte cubrirá el casco urbano y las aldeas: Mezcalillo, Las Cañadas, Nueva Esperanza y Santa Catarina. En San Sebastián, Lempira, la interrupción incluye el casco urbano y las aldeas: Agua Fría, El Cutal, El Supte, El Volcancito, San Antonio y San Isidro. Asimismo, en Belén, Lempira, se afectará el casco urbano y las aldeas: El Carrizal, El Naranjo, Las Cañadas y Los Planes. En San Manuel Colohete, Lempira, el corte abarcará el casco urbano y las aldeas: Corante, Guacutao, San Antonio y Santa Teresa. En San Marcos Caiquín, Lempira, se incluyen el casco urbano y las aldeas: Azacualpa, Coalaca, Arcamón, Suntulín, Guanajulque y Laguna Seca.
También en el municipio de La Iguala, Lempira, se verá afectado el casco urbano y las aldeas: Chusquín, El Juncal, El Mango, El Matasano, Las Olominas, Los Tablones y Llano Largo. Por otra parte, en Santa Cruz, Lempira, el corte cubrirá el casco urbano y las aldeas: Candelaria, Loma Limpia, Pajapas, San Pedro y Santa Rosa. En San Francisco, Lempira, se incluye el casco urbano y las aldeas: Concordia, Jelpoa, Magdalena, Marquira, Roruca y San Lucas. En Erandique, Lempira, la suspensión abarca el casco urbano y las aldeas: Azacualpa, Concepción, El Carrizal, El Conal, El Rodeo, Gualguire, Guatincara, San Antonio Montaña, San Antonio Valle y Valle de la Cruz. Asimismo, en Guarita, Lempira, el corte incluye el casco urbano y las aldeas: Santa Lucía, San Antonio, Olosingo, San Juan Junigual, San Pablo, Santa Cruz, Santa Cruz Queruco, Santo Tomás Chinquín y Terlaca.
En San Juan Guarita, Lempira, se verá afectado el casco urbano y las aldeas: El Rodeo, Los Horcones, Portillo, Pueblo Viejo y Sazalapa. En Tomalá, Lempira, el corte cubrirá el casco urbano y las aldeas: Azacualpa, Copante, Morro, Los Horconsillos, Los Zuncullos, San Cristóbal, San Juan, San Lorenzo, San Marquitos, San Pablo, Santo Domingo y Aldea Nueva. En Tambla, Lempira, se incluye el casco urbano y las aldeas: El Zarzal, San Francisco del Aceituno y Chorrera. En Cololaca, Lempira, el corte abarcará el casco urbano y las aldeas: Casitas, Las Flores, Malsincales y San Isidro Canguacota. En Valladolid, Lempira, se afectará el casco urbano y las aldeas: Agua Zarca, Chancoyote, Cordoncilio, El Socorro, Yupural, Gualcixe, Los Patios, Los Reales, La Hacienda y Tierra Blanca. Finalmente, en Mapulaca, Lempira, el corte cubrirá el casco urbano y las aldeas: El Sitio, Los Planes, Llano de la Hamaca y San Antonio; en Gualcince, Lempira, el casco urbano y las aldeas: Congolón, Guacual, Gualcea, Guatemalita, Quesungual, Santa Cruz, Santo Tomás, San Marcos Mora, Tenango y Tixila; en Candelaria, Lempira, el casco urbano y las aldeas: La Arada, San Francisco, San José y San Lorenzo; en Virginia, Lempira, el casco urbano y las aldeas: Agua Zarca, Celilac, El Rodeo y Guaquincora; en Piraera, Lempira, el casco urbano y las aldeas: Las Moras, Quisimaca, San Felipe, San Jerónimo, San José, San Pedro, San Sebastián, Guasquín y Pichigual; y en San Andrés, Lempira, el casco urbano y las aldeas: Caona, Cenalaca, San José, San Simón, Santiago, Sosual y Sunsunlaca.