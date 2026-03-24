Más de 100 sectores en Honduras no tendrán luz este miércoles 25 de marzo

En San Juan Guarita, Lempira, se verá afectado el casco urbano y las aldeas: El Rodeo, Los Horcones, Portillo, Pueblo Viejo y Sazalapa. En Tomalá, Lempira, el corte cubrirá el casco urbano y las aldeas: Azacualpa, Copante, Morro, Los Horconsillos, Los Zuncullos, San Cristóbal, San Juan, San Lorenzo, San Marquitos, San Pablo, Santo Domingo y Aldea Nueva. En Tambla, Lempira, se incluye el casco urbano y las aldeas: El Zarzal, San Francisco del Aceituno y Chorrera. En Cololaca, Lempira, el corte abarcará el casco urbano y las aldeas: Casitas, Las Flores, Malsincales y San Isidro Canguacota. En Valladolid, Lempira, se afectará el casco urbano y las aldeas: Agua Zarca, Chancoyote, Cordoncilio, El Socorro, Yupural, Gualcixe, Los Patios, Los Reales, La Hacienda y Tierra Blanca. Finalmente, en Mapulaca, Lempira, el corte cubrirá el casco urbano y las aldeas: El Sitio, Los Planes, Llano de la Hamaca y San Antonio; en Gualcince, Lempira, el casco urbano y las aldeas: Congolón, Guacual, Gualcea, Guatemalita, Quesungual, Santa Cruz, Santo Tomás, San Marcos Mora, Tenango y Tixila; en Candelaria, Lempira, el casco urbano y las aldeas: La Arada, San Francisco, San José y San Lorenzo; en Virginia, Lempira, el casco urbano y las aldeas: Agua Zarca, Celilac, El Rodeo y Guaquincora; en Piraera, Lempira, el casco urbano y las aldeas: Las Moras, Quisimaca, San Felipe, San Jerónimo, San José, San Pedro, San Sebastián, Guasquín y Pichigual; y en San Andrés, Lempira, el casco urbano y las aldeas: Caona, Cenalaca, San José, San Simón, Santiago, Sosual y Sunsunlaca.