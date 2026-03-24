Myrka Dellanos se sometió a una cirugía por cáncer de piel

La periodista Myrka Dellanos reveló el complicado estado de salud que atraviesa tras ser diagnosticada con cáncer de piel por lo que ha tenido que someterse a varias intervenciones quirúrgicas.
La reconocida presentadora de televisión, de 60 años, compartió con sus seguidores en redes sociales que la enfermedad infiltró la oreja y el oído, por lo que se tuvo que someter a una intervención quirúrgica.
“Recientemente me diagnosticaron cáncer en la piel que infiltró la oreja y el oído. El martes me operé y lo sacaron y me pusieron un injerto de piel y ahora me estoy recuperando”, detalló en el mensaje que posteó junto con una fotografía en la que se le ve con la oreja vendada.
En el texto también cuenta que está en proceso de recuperación y siguiendo al pie de la letra las indicaciones de sus médicos. “Estoy agradecida con Dios que ya todo está fuera y creyendo con fe que jamás regresará. Los médicos me dijeron que regresa en un 40% de las personas, así que me tengo que cuidar”, escribió la bella periodista nacida en Cuba. “Estoy comenzando un protocolo especial para bajar mi azúcar, entre otras cosas y usar siempre protección solar”.
Myrka Dellanos saltó a la fama a inicios de los años 90 al ser contratada como una de las presentadoras del noticiero televisivo Primer Impacto de Univision. Posteriormente también trabajó en Telemundo. Entre los programas que ha presentado están Al Rojo Vivo, La Mesa Caliente y Hablando con La verdad.
Y en cuanto a su vida perosnal, fue muy sonada su relación con el cantante Luis Miguel, la cual terminó hace poco más de 20 años. Dellanos ha dicho que guarda buenos recuerdos de su relación y que quedaron en buenos términos.
Y tras dar a conocer su diagnóstico, la presentadora a recibido una ola de mensajes de apoyo por parte de colegas y fanáticos, quienes han destacado su fortaleza ante esta adversidad.
Es importante mecionar que el cáncer de piel es una de las variantes más comunes de esta enfermedad y suele estar estrechamente vinculado a la exposición prolongada a la radiación ultravioleta.
La conductora dijo que como parte de su tratamiento ha empezado ha disminuir el consumo de azúcar. "Estoy comenzando un protocolo especial para rebajar la azúcar, aumentar la proteína y siempre usar protección solar. No importa lo que pase, Dios es siempre bueno y ningún arma forjada contra mi prosperará".
Mientras tanto, la comunicadora prometió seguir en contacto con sus fans por medio de redes sociales y estar actualizando más detalles sobre su proceso de recuperación.