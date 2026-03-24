Myrka Dellanos se sometió a una cirugía por cáncer de piel

En el texto también cuenta que está en proceso de recuperación y siguiendo al pie de la letra las indicaciones de sus médicos. “Estoy agradecida con Dios que ya todo está fuera y creyendo con fe que jamás regresará. Los médicos me dijeron que regresa en un 40% de las personas, así que me tengo que cuidar”, escribió la bella periodista nacida en Cuba. “Estoy comenzando un protocolo especial para bajar mi azúcar, entre otras cosas y usar siempre protección solar”.