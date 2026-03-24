Real Madrid cometió terrible error con Mbappé: Despidos tras lo ocurrido

Surge increíble polémica de Kylian Mbappé con el Real Madrid que ha desatado revuelo en el mundo del fútbol.
Una polémica médica rodea a Kylian Mbappé en la recta final de la temporada y a pocas semanas del inicio del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.
Después de que Kylian Mbappé (27 años) asegurara en un acto que estaba al 100% de la rodilla, en Francia sale a la luz algo que sería un escándalo.
Según reveló el periodista francés Daniel Riolo en RMC Sport, el delantero Kylian Mbappé habría sido víctima de un error de diagnóstico en Real Madrid que pudo haber puesto en riesgo su carrera.
La controversia se desató luego de que, de acuerdo con versiones difundidas en Francia, el cuerpo médico del Real Madrid habría examinado la rodilla equivocado del jugador francés Kylian Mbappé.
Según relató Riolo en el programa After Foot, el futbolista viajó a Francia para consultar a uno de los especialistas en rodilla más reconocidos del país, tras mostrarse disconforme y molesto con el diagnóstico recibido en Madrid.
“Mbappé vino a consultar a un médico en Francia que constató que en Madrid habían trabajado mal”, detalló el periodista.
La versión difundida por Daniel Riolo sostiene que el cuerpo médico del Real Madrid habría cometido una importante equivocación en la evaluación de la lesión.
Según el periodista, esta situación fue uno de los factores determinantes para que el club tomara la decisión de prescindir de su staff médico a principios de este año, oficialmente por la acumulación de lesiones en la plantilla, aunque en realidad la causa principal habría sido el caso Mbappé.
“El diagnóstico sobre la rodilla de Mbappé fue tan catastrófico que el club despidió a todo el equipo médico, sumado a la serie de lesiones, pero en gran parte fue por este tema”, afirmaron en Francia.
El propio periodista subrayó la gravedad de la situación: “Para el Real Madrid es una vergüenza total lo que ha pasado y creo que se evitó lo peor para Mbappé. Esta equivocación podía haber sido mucho más grave”, remarcó.
El delantero continuó jugando algunos partidos sin conocer el alcance real de su lesión, lo que pudo haber puesto en riesgo la integridad de su rodilla.
La consulta con el especialista Bertrand Sonnery-Cottet permitió descartar la necesidad de una intervención quirúrgica y optar por un protocolo de recuperación basado en ejercicios musculares. El tratamiento consistió en un programa de refuerzo físico de 15 días, tras el cual se evaluó la evolución del jugador.
Durante el proceso, el club español atribuyó la ausencia de Mbappé a una “gestión caso por caso”, mientras el jugador participaba en algunos encuentros a pesar del dolor. Según el medio francés, fue el propio futbolista quien detectó que algo no estaba bien y decidió suspender su actividad normal para evitar consecuencias mayores.
“Ahora está en manos de uno de los mejores médicos y está muy tranquilo”, aseguró Riolo
La parte más insólita de la denuncia de Daniel Riolo se relaciona con la afirmación de que los médicos del Real Madrid habrían examinado “la rodilla equivocado”. El periodista defendió la seriedad de su información y remarcó que la destitución del staff médico blanco coincide con el escándalo interno