El investigador Atanasio Herranz presenta en Unah-vs su conferencia “La lengua náhuatl en Honduras”

El investigador de nacionalidad española y hondureña, Atanasio Herranz, miembro de la RAE y de la Academia Hondureña de la Lengua, brindó el pasado jueves una conferencia sobre “El náhuatl en Honduras” organizada por la Carrera de Letras de la UNAH-VS.

Su amplia experiencia en la investigación sobre el español de Honduras le ha permitido estudiar detalladamente las lenguas vernáculas que luchan por sobrevivir frente al español, por lo que aprovechó para hacer un llamado al ministro de Educación y a las editoriales universitarias a poner manos sobre el asunto, ya que él trabajó en el diseño de cartillas para la enseñanza de los pueblos autóctonos; sin embargo, es un trabajo que sigue engavetado, su queja también iba dirigida a la edición de libros en menor cantidad en comparación con años anteriores.

Entre otros temas, Herranz se pronunció sobre la economía lingüística utilizada en la actualidad por las personas jóvenes, la lengua arcaizante de las zonas rurales y el habla conservadora de las zonas altas, así como la peculiar aspiración de la /s/ en la zona norte del país, específicamente en San Pedro Sula. Si bien el tema central de la conferencia era el náhuatl, no pasan desapercibidos otros temas inherentes al habla hondureña. Tal es el caso de los diccionarios, que según su perspectiva son usados para entender no para enseñar a expresarse porque la lengua es propiedad del hablante; por tanto, no se debe condenar a un hablante vulgar cuando utiliza la forma “vide” en vez de vi porque al final quien trajo esa forma fueron los mismos españoles, sólo que ahora está en desuso, aún con su carácter arcaizante hay muchas zonas de Honduras donde se utilizan sobre todo en las áreas rurales.

En su disertación también recalcó en que no se puede condenar el habla vulgar, para lo cual citó a Juan Ruiz, conocido como el arcipreste de Hita, asegurando que no hay malas palabras sino malas interpretaciones.