Hondureños aceleran su viaje a Estados Unidos antes que llegue Donald Trump

De acuerdo a un informe del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Honduras encabeza la lista de países con nacionales que tienen orden de deportación en Estados Unidos.

Con 261,651 compatriotas, Honduras ocupa la primera posición de la lista de países que tienen autorizadas órdenes de deportación, pero que no se encuentran bajo la tutela del ICE, admitió la agencia a los legisladores estadounidenses.

En segundo lugar se halla Guatemala con 253,413 y en tercer lugar México con 252,044 ciudadanos y la cuarta posición la tiene El Salvador con 203,822.

En total, hay casi 1.5 millones de inmigrantes indocumentados que están en los registros del ICE como no detenidos, pero que tienen órdenes finales de deportación desde el 24 de noviembre del 2024.

Las deportaciones masivas anunciadas por Donald Trump preocupa a empresarios, analistas y expertos en temas económicos y sociales, ya que Honduras no está listo para recibir a miles de compatriotas, pues no hay trabajo, el sistema de salud está colapsado y la inseguridad es un problema no resuelto.