Migrantes piden protección a alcalde de Nueva York por “miedo” a deportaciones

Nueva York, Estados Unidos.

Aproximadamente 70 miembros del colectivo migrante Make the Road New York se manifestaron este miércoles a las puertas del consistorio neoyorquino para pedir al alcalde de la ciudad, Eric Adams, que les proteja frente al plan de deportaciones masivas que ha adelantado el presidente electo, Donald Trump, para su nueva Administración.

“No podemos permitir ningún tipo de relación entre Adams y Trump. Su historial de separación de familias y deportaciones nos da mucho miedo. Llega la Navidad y, en un momento que debería ser de celebración, sentimos más estrés y temor que nunca”, aseguró la organizadora civil de Make the Road New York, Luba Cortés, en una convocatoria coincidente con el Día Internacional del Migrante.

Las peticiones de estas agrupaciones -entre las que también se encontraban Inmigrant Defense Project, UnLocal, Las Doñas Academy o el Centro de Derechos de los Migrantes de la Universidad de Nueva York (NYU)- llegan después de que Adams (Partido Demócrata) haya comenzado a acercarse a Trump, con quien ha sostenido conversaciones y ha expresado su deseo de cooperar en materia migratoria de cara a la nueva legislatura.