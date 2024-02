Copán Ruinas urge proyectos de inversión para sostener turismo

Un cabildo abierto informativo en el que la Corporación Municipal de Copán Ruinas detalló que el municipio urge de inversión para proyectos priorizados, fue el espacio para que los líderes comunitarios y ciudadanía en general reclamara de nuevo al gobierno central fondos para ejecutar proyectos que requiere el municipio con urgencia.

El cabildo fue presidido por el alcalde municipal Lisandro Mauricio Arias, quien detalló que Copán Ruinas urge de una inversión que sobrepasa los 202 millones de lempiras para suplir las demandas de los locales así como de los turistas que visitan a diario el municipio que es sede del Sitio Arqueológico de Copán, declarado patrimonio de la Humanidad por UNESCO.

Arias afirmó que “lamentablemente hemos visto como gobierno tras gobierno, pese a que es un destino turístico importante de Honduras, no hace inversión en Copán Ruinas para tener estos servicios de calidad que son vitales.

“Copán Ruinas no es un municipio que genera gastos, sino ingresos para el gobierno central”, detalló el edil, quien recordó que en ese municipio se ubica la aduana El Florido y el Parque Arqueológico de Copán, el cual genera ingresos que sostienen económicamente al Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH).

Asimismo, informó que “generamos al gobierno de los impuestos por servicios turísticos. Pese a esto, no logramos contar con los servicios básicos y si esto sigue así vamos a colapsar como destino porque el municipio por sí solo no es capaz de atender a los visitantes”.

Los proyectos declarados como una necesidad urgente son la construcción del sistema de conducción y abastecimiento de agua potable para el casco urbano del municipio, construcción de un relleno sanitario, rehabilitación de alcantarillado sanitario del municipio, construcción de postes hamaca para beneficio de Bonete y Brisas del Valle y la construcción de un policlínico de cuatro especialidades en la ciudad de Copán.

Para los cinco proyectos priorizados se requiere una inversión total de 203,625,236.92 lempiras, informaron autoridades.

Los ciudadanos pidieron al gobierno central que el municipio reciba fondos de los ingresos al Sitio Arqueológico de Copán, impuesto por turismo y Aduana El Florido.

Servicios de salud

La población total de Copán Ruinas asciende a más de 43 mil habitantes, pese a eso, el municipio carece de un establecimiento de salud pública para atender a la ciudadanía.

Durante 2023, autoridades municipales gestionaron con el Comando Sur de Estados Unidos la construcción de un policlínico para atender a la ciudadanía en cuatro especialidades de la medicina, sin embargo, por el legado patrimonial de Copán Ruinas, las construcciones deben ser autorizadas por el IHAH.

La comuna realizó al menos tres solicitudes al director del IHAH, Rolando Canizales, para iniciar el proceso de construcción del establecimiento de salud, no obstante, “no obtuvieron respuesta”.

“Por negligencia perdimos la oportunidad de construir el policlínico porque el director de Antropología, el doctor Canizales, no atendió las solicitudes que presentamos de hacer inspecciones y verificar si hay vestigios arqueológicos para desarrollar el proyecto. Desde junio a la fecha, realizamos tres solicitudes que no obtuvieron respuesta. Por ello el director (Canizales) fue declarado No Grato en Copán Ruinas”.

Desechos sólidos

Otro problema que atraviesa la ciudad de Copán Ruinas es que carece de un relleno sanitario y actualmente los desechos son lanzados a un botadero, la problemática se agudiza ya que el sitio ya no se da a basto para más basura.

En ese sentido, María Eugenia Avilez, presidenta de la Comisión Ciudadana de Turismo de Copán Ruinas, detalló que el sector que presta servicios turísticos en la ciudad es uno de los más afectados ya que “si en dos meses no se da respuesta a la construcción de un relleno sanitario, cada quien deberá procesar su basura como pueda y de ese modo se afectará directamente al turismo”.