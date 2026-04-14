En vivo: Papá de Miriam Barahona comparece como cuarto testigo en juicio político

Tegucigalpa, Honduras

El testimonio se suma a las comparecencias previas dentro del proceso, en el que se investigan los delitos e irregularidades indebidas atribuidas a los funcionarios señalados.

Durante su declaración, Barahona relató ante la comisión del Congreso Nacional los supuestos malos tratos que según afirmó recibió su hija por parte de Morazán mientras ejercía funciones en el organismo electoral.

José Antonio Barahona , padre de la fallecida magistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y representante del Partido Liberal, compareció este día como cuarto testigo en el juicio político que se sigue contra Mario Morazán, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, funcionarios del TJE, así como contra Marlon Ochoa, del Consejo Nacional Electoral (CNE).

José Barahona, padre de la magistrada fallecida Miriam Barahona, relató el sufrimiento que atravesó su hija antes de su muerte, asegurando que ella enfrentaba una situación emocional y laboral difícil.

“Mi hija se sentía mal, a nadie le gusta ver a sus hijos mal”, expresó al recordar las conversaciones que mantenían de forma constante sobre su vida personal y profesional.

Según su testimonio, la situación se agravó tras la llegada de Mario Morazán Aguilera al Tribunal de Justicia Electoral.

“Desde que tomó posesión, me contaba mi hija, se fue directamente contra ella”, afirmó, al tiempo que cuestionó las razones detrás de ese comportamiento.

Barahona señaló que, a su criterio, el trato diferenciado pudo haber tenido un componente de género. “Yo colijo que lo hacía porque era mujer... sino que lo hacía expresamente contra mi hija desde el primer día que llegó”, manifestó.

Asimismo señaló que el magistrado Morazán insultaba y le decía a su hija: "Que hiede a azufre usaba frecuentemente, le decía que hiede a mier... el insulto era directo a ella, son expresiones de impotencia".

“El señor se inventó, junto con otro que fue fiscal, unos requerimientos fiscales o intentos de requerimientos, en los que, según la vox populi, ya se iba a librar una orden de captura contra ella”, aseguró con pesar José Barahona.

Su hija no interpuso una denuncia penal ante las autoridades porque “no teníamos un Ministerio Público objetivo. Nadie tenía confianza en el MP; el 81% de la población no confiaba, ¿para qué iba a ir a perder el tiempo?”.