En vivo: Consejera Cossette López comparece como séptima testigo en juicio político

Tegucigalpa, Honduras

La Consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López Osorio, arribó este miércoles en horas de la tarde a las instalaciones del Congreso Nacional para declarar como séptima testigo en el juicio político contra Marlon Ochoa, Mario Morazán y otros altos funcionarios electorales.

El testimonio de López Osorio ante la comisión del Congreso Nacional es considerado clave para esclarecer decisiones adoptadas dentro del órgano electoral que irrumpieron en momentos determinantes del proceso electoral en 2025.

Ayer, la comisión especial en las audiencias del juicio político se escucharon las declaraciones de Marco Noé Martínez Pereira, técnico responsable del Consejo Nacional Electoral; Eduardo Enrique Fuentes Cálix, codirector electoral; y Thelma Cristina Martínez, secretaria general del CNE, quienes aportaron detalles sobre supuestas irregularidades, conflictos internos y presiones durante las labores electorales.

Además, testificaron José Antonio Barahona, padre de la extinta magistrada del Tribunal de Justicia Electoral, y el magistrado presidente Mario Flores Urrutia, mientras que también compareció como técnico Alfredo Laínez para explicar aspectos del sistema TREP y retrasos en el cronograma electoral.

En este tercer día fueron convocadas como testigos las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, sin embargo, solo asistió López.

Siga aquí las declaraciones de Cossette López: