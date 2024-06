Denuncian en el MP a presidenta del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados

En respuesta a esta demanda incoada en el ente acusador del Estado, Ana Cardona aseguró que todo se ha dado bajo ley y que lo suscitado en el Tribunal de Honor es parte de la democracia gremial.

“Esta es una cuestión gremial, no la confundan, de todo quieren tomar partido a la fuerza y no va a ser así; aquí se impone la voluntad del agremiado y lo que la ley establece, y yo no he usurpado funciones, ni tampoco soy culpable de los delitos que se me acusa”, declaró Cardona.

Cardona, que se desempeña además como la coordinadora de los Juzgados de Familia de Tegucigalpa, anunció: “Voy a iniciar una acción en el Ministerio Público en contra de las personas que han iniciado esta denuncia”.La funcionaria judicial señaló que lo que Dessiré Flores quiere es imponerse contra la voluntad de los agremiados del CAH y ante lo que la ley manda.

Según Cardona, la abogada Flores se proclamó presidenta del Tribunal de Honor con una votación en la que no participaron todos los miembros propietarios de la Junta Directiva del Tribunal de Honor, sólo algunos de los titulares.

Posterior a ese nombramiento de Flores, como presidenta del Tribunal de Honor, se llevó a cabo una tercera elección, en la que se votó a Cardona como presidenta.

Esta intrincada situación gremial dentro del CAH es la que propicia que se hayan presentado la primera demanda en el Ministerio Público y una más que estaría próxima a formalizarse de parte de Cardona.

“Es una conducta reprochable lo que están haciendo, imponiéndose ante la voluntad del agremiado de manera antiética y utilizando cuestiones políticas para amedrentar”, lamentó Ana Cardona.

Por su parte, la abogada Dessiré Flores no se ha pronunciado sobre la demanda que interpuso y la eventual acusación que interpondría Ana Cardona.