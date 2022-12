Crearán laboratorio para verificar calidad de medicamentos.

Con una inversión de 7.2 millones de dólares (más de 170 millones de lempiras) la construcción del laboratorio de análisis será una realidad a finales del 2023, dijo la comisionada presidenta de Arsa, Dorian Salinas. “Actualmente no tenemos un laboratorio por lo que no podemos garantizar la calidad de los productos, entonces la intensión es poder analizar de manera físico, químico y y también microbiológico, así garantizar que todos los productos que ingiere la población hondureña sean que van a garantizar su salud”, dijo.

La creación del centro que revisará los efectos secundarios y la calidad de los medicamentos que circulan en el país fue presentado a las autoridades de la Organización Panamericana de la Salud, durante el Encuentro Internacional de Farmacovigilancia de las Américas.

“La intensión primordial de esta iniciativa es poder recolectar esta información de las amenazas de los medicamentos que actualmente se están teniendo, específicamente los medicamentos que deben ser verificados y controlados su consumo, como ser los antibióticos, las sustancias controladas; nos va a permitir tener información en tiempo real y de esa manera tomar acciones y alertar a la población para que no tengan esos consumos”, explicó.

Los proyectos se realizarán bajo el asesoramiento del Centro Estatal de Medicamentos de Cuba (Cemec), con quien Arsa firmó un memorándum de entendimiento el pasado mes de septiembre. Expertos cubanos llegarán al país a inicios de enero para dar asesoría al personal de la Agencia de Regulación Sanitaria.

Necesidad

De acuerdo a médicos, en el país circulan medicamentos de mala calidad y al no haber un sistema que regule la circulación y la calidad de los mismos se pone en riesgo la salud de la población.

“En Honduras se han manipulado las aprobaciones para introducción de medicamentos por muchos años. Aquí circulan fármacos que se los dan al paciente y el paciente no ve un efecto positivo por que no tiene las concentraciones que dice la etiqueta, por eso en Honduras se acuñó la frase ‘son pastillas de harina’, por que en realidad muchos medicamentos que circulan en Honduras son eso, más harina que fármaco y eso no es digno, no es justo, no es correcto para los pacientes”, dijo la neuróloga y directora del observatorio covid de Unitec, Reina Durón.

Apuntó que es un deber para Honduras contar con un sistema de vigilancia de la calidad de los medicamentos que usan los ciudadanos, por lo que aplaudió la iniciativa de Arsa. “Si se va a construir debe funcionar con los estándares internacionales para que podamos beneficiarnos realmente, deben funcionar no solo con estándares técnicos, laboratoriales, sino que con estándares éticos. El impacto sería una mejor regulación de la calidad de productos que circulan en el país”, comentó.