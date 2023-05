En el corredor seco duermen en cartón y comen tomates podridos

Tienen un frízer grande, pero casi vacío porque no tienen alimentos, más que un poco de masa para echar tortillas y comerlas con sal.

Explicaron que la leña no la utilizarán porque no tienen alimentos que cocinar, tampoco dinero para comprar. Un poco agitados y alegres invitan a LA PRENSA a ingresar a su vivienda de adobe y tejas.

“Aquí pasan con tomates podridos y se los regalan a uno”, dijo. ¿Se los comen así?”, consultó el periodista. “Claro que sí, y qué va a hacer uno si la pobreza nos tiene así”, confirmó mientras el fotorreportero Andro Rodríguez no pudo ocultar el sentimiento amargo por la situación que atraviesan los hondureños en el corredor seco, que año tras año queda en el olvido de las autoridades. La mayoría de habitantes de Texiguat están esperando la siembra de primera para cultivar maíz y frijoles.

LA PRENSA conoció que la familia de doña Jesús y otras cuando no tienen nada de comida se alimentan con tomates podridos que les regalan.

“Para qué mentirle, uno aquí no tiene comida. ¿Cómo vamos a comprar un huevito si ahora cuesta 7 lempiras. A veces, mi esposo solo trabaja una vez a la semana y gana 100 lempiras”, contó doña Jesús Vásquez, una mujer de aspecto sencillo y con ganas de darle un mejor futuro a sus tres hijos

Sin embargo, el problema pasa por la pobreza, que no permite a los hondureños acceder a alimentos. Así como el caso de don Omar Sierra, siempre en la misma zona, quien argumenta que no tiene dinero ni empleo para poder alimentarse; pero sobrevive “porque algunos de mis vecinos me regalan algún manguito o a veces un platito de comida”.

Él tiene 87 años. No parece que tuviera esa edad, pues se mira un hombre muy fuerte. Vive solo y en su casa solo tiene una cama, un candil, dos pares de burros, un machete y su sombrero.

“Todos los días me levanto con la esperanza en Dios de que hoy comeré o que mis hijos me mandarán dinero”, explicó.

LA PRENSA, además, conoció que las personas del corredor seco tampoco pueden comprar una gallina porque se venden entre 80 y 200 lempiras.

Entre tanto, serán las autoridades del Gobierno quienes den respuesta a esta espantosa situación y hacerle frente al cambio climático para que los agricultores de la zona puedan hacer sus siembras de primera.