¿Por qué el Consejo Electoral rechazó la inscripción de Roberto Martínez Lozano?

“Por no reunir los requisitos, la renuncia del señor Urbizo fue presentada como condicionada y se ha rechazado porque este tipo de renuncia no está previsto en la ley ni en el reglamento. Además, no se aceptó la sustitución porque no existe una vacante generada por una renuncia legítimamente presentada”, explicó la institución.

En ese sentido, Urbizo figurará en la papeleta de precandidatos a la Presidencia de la República en el Partido Nacional.