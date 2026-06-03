Sesiones del Congreso serán transmitidas con intérprete de lengua de señas

Tegucigalpa, Honduras

Las sesiones del Congreso Nacional serán más accesibles para las personas con discapacidad auditiva con la incorporación de interpretación en lengua de señas en sus transmisiones oficiales de televisión. La medida fue anunciada el martes por el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, quien afirmó que la iniciativa forma parte de los esfuerzos del Congreso Nacional para fortalecer la inclusión y garantizar un mayor acceso ciudadano a la información pública.

La intérprete Damaris Peralta será la encargada de acompañar las transmisiones legislativas, facilitando que miles de hondureños con discapacidad auditiva puedan seguir el desarrollo de las sesiones, debates y decisiones que se tomen en el hemiciclo. “Desde el Congreso Nacional hemos estado trabajando en iniciativas de respaldo y apoyo al sector discapacidad para que realmente exista una verdadera inclusión que impulsemos desde el Poder Legislativo”, expresó Zambrano.

Una historia de compromiso

Durante la presentación, el titular del Congreso destacó la historia personal de Peralta, quien se formó como intérprete de lengua de señas para acompañar el proceso educativo de su hija Scarlett Cruz, una joven con discapacidad auditiva. Según relató Zambrano, Peralta acompañó a su hija durante su formación escolar, secundaria y universitaria, sirviendo como intérprete en las aulas para facilitar su aprendizaje y desarrollo académico.

Scarlett Cruz actualmente es diseñadora gráfica y cursa estudios de ingeniería informática, un logro que fue resaltado como ejemplo de superación, acompañamiento familiar e inclusión educativa. “Lo que nos toca desde el Congreso es darles espacio a todas estas personas y seguir impulsando acciones que permitan una mayor inclusión”, manifestó el presidente del CN.

Apoyo en capacitaciones