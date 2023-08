¡Zafarrancho! Nacionalista piden derogar pacto de impunidad

Los diputados nacionalistas pidieron este martes en la sesión del Congreso Nacional derogar el decreto 04-2022, Ley de Amnistía Política o pacto de impunidad, ya que hasta la fecha ha beneficiado a unos 60 funcionarios del gobierno de 2006-2009.

El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, reclamó que “Libre no nos respeta, Libre no nos quiere cumplir un derecho que nosotros tenemos, que es de participar... desde antes de que empiece la sesión, una comisión de la bancada nos acercamos a Luis Redondo y a la directiva, le fuimos a enseñar la moción, la moción de orden, que nos diera la palabra con base en la Ley Orgánica del Congreso, y que votara en el pleno y que los diputados decidieran si derogan o no el pacto de impunidad”.