Circulación de los cuatro seropitos del dengue complicarán en agosto

“Ya habíamos advertido que, al estar los cuatro serotipos, todo se complicaría; el tres, que es el más virulento, hace una reacción inmunológica inadecuada cuando los pacientes han tenido el dengue tipo uno o dos”, dijo Umaña.

Explicó que los anticuerpos no responden de la forma correcta, ya que el serotipo tres no había circulado con tanta frecuencia en el país. El cuerpo no logra identificarlo, y por ende, eso eleva las probabilidades de que el paciente sea atendido en el área de cuidados intensivos.

“La circulación de los cuatro serotipos hace que los casos se multipliquen exponencialmente, pero lo más difícil es que la población no está colaborando con la eliminación de los criaderos”, señaló Umaña.