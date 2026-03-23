Caso Sedesol: evacuación de 80 pruebas retrasa resolución judicial

Tegucigalpa, Honduras

La lectura de la resolución de la audiencia inicial en el caso Sedesol fue reprogramada para el próximo miércoles 25 de marzo a partir de las 10:00 de la mañana, informaron autoridades judiciales. El portavoz del Ministerio Público, Carlos Silva, explicó que la reprogramación de la lectura de la resolución obedece al volumen de pruebas evacuadas durante la audiencia inicial, lo que ha retrasado la elaboración del acta correspondiente.

“Se evacuaron cerca de 80 medios de prueba entre documentos, testimonios y peritajes, lo que ha provocado que el acta aún se encuentre en proceso de redacción”, detalló Silva. Asimismo, indicó que las partes procesales ya fueron notificadas oficialmente sobre la nueva fecha. “La resolución se dará a conocer el próximo miércoles a partir de las 10 de la mañana, conforme a lo establecido por el juez”, agregó.

Posturas enfrentadas

En la etapa de conclusiones, el Ministerio Público solicitó que a los 12 imputados acusados por 67 delitos de fraude se les dicte auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva. Por su parte, los equipos de defensa pidieron el sobreseimiento definitivo a favor de sus representados. No obstante, plantearon como alternativa que, en caso de dictarse auto de formal procesamiento, se otorguen medidas distintas a la prisión, permitiéndoles defenderse en libertad. Será bajo estas dos posturas que el juez de Letras designado emitirá la resolución correspondiente el miércoles.

Asistencia de imputados