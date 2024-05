Carlos Aguilar dice que la ministra Carla Paredes no va a reuniones

Carlos Aguilar, exdirector ejecutivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, manifestó ayer que la ministra de Salud, Carla Paredes, no apoyaba la construcción de los hospitales porque no acudía a las reuniones de la junta directiva del IHSS.

Las declaraciones del galeno surgieron luego de que Paredes indicara en el foro Frente a Frente que él no presentó ningún proyecto a la junta directiva del Seguro.

“A lo mejor no estás enterada, yo presenté ese proyecto inicial en febrero a la junta directiva en una sesión en San Pedro Sula y recuerdo que hubo sugerencias de diversos sectores que fortaleciéramos con datos adicionales. Yo creo que te debes acercar a la junta directiva, no te has acercado ni una vez durante cinco meses”, expresó.

El exdirector del IHSS señaló que por parte de la presidenta Xiomara Castro no había apoyo porque le había indicado que se concentrara en otros temas como la compra de medicamentos y jeringas.

Cuando Aguilar exponía los motivos de discordancia con la junta directiva por los que dejó su cargo, la ministra Sarahí Serna llamó y le respondió diciendo “para mí creo que usted no supo dar el ancho en el puesto, sino que se dedicó únicamente a querer andar de departamento en departamento sin el consentimiento incluso de la junta directiva”.