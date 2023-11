Canciller rechaza opinión de Laura Dogu sobre fiscales interinos

Añadió que la Carta Magna hondureña “no hace diferencia y al contrario es obligación de ellos (fiscales interinos), como de todo funcionario, el cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes”.

“Si los fiscales de la narco dictadura no hacían su trabajo, no se puede criticar o pretender confundir que los interinos no cumplen con una función que les da la ley de perseguir los delitos y promover los casos”, cuestionó.

El canciller manifestó sentirse “sorprendido” con la posición del Gobierno de Estados Unidos y se refirió a la gestión anterior de Óscar Fernando Chinchilla y Daniel Sibrián Bueso.