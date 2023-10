“La influencia de Mel Zelaya en el gobierno debe ser para mejorar”

La embajadora de Brasil en Honduras, Andrea Saldanha da Gamma Watson, habló sobre la relación de su país y el gobierno de la presidenta Xiomara Castro.

Reconoció la buena relación de la familia presidencial con Luiz Inácio Lula da Silva, presidente brasileño, y opinó sobre la influencia que puede llegar a tener Manuel Zelaya Rosales en el mandato de Xiomara Castro.

¿Cómo ha venido trabajando desde que llegó al país?

La relación diría que está muy buena, pero quisiera aclarar que la relación es entre Estados más allá de los gobiernos. Sabemos que hay una relación personal porque la familia Zelaya estuvo acá en la embajada de Brasil hospedada cuatro meses en 2009 y eso acercó a los países, podría decir que estamos en el momento de la relación entre Hondura y Brasil y hay que aprovecharlo.

Sobre los proyectos en Honduras, ¿qué nos puede decir?

Había proyectos de cooperación en marcha como la erradicación del trabajo infantil en Honduras y que va a ser renovado con el Ministerio de Trabajo de Brasil, además hay otro sobre la capacidad en la gestión de la salud mental y uno con los bomberos de ambas naciones. Debo decir que la cooperación brasileña es diferente, ya que no donamos dinero, sino que damos cooperación técnica y de capacitación; la base de la cooperación es mejoramiento de capacidades, no giro de plata.

Hace poco en Estados Unidos se habló en una audiencia sobre la influencia del expresidente Zelaya, ¿usted percibe esa influencia?

Yo veo que la familia de la presidenta está toda metida en la política y eso pasa, ¿no? Es imposible que la familia no esté en la política y decir que el expresidente Zelaya no tendrá influencia lo veo difícil y con naturalidad. Más allá que el expresidente Zelaya influencia o no, que influencie para mejorar, que le dé buenas ideas a su esposa para sacar adelante al país, eso sería muy lindo.