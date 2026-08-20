Avanza negociación con propietarios afectados por el Libramiento Sur en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras. La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) concretó acuerdos de resarcimiento con propietarios de terrenos afectados por la construcción del proyecto Libramiento Sur, como parte del proceso para liberar el derecho de vía de la obra.

Durante la jornada se firmaron documentos de traspaso y se entregaron cheques correspondientes a las compensaciones acordadas con los propietarios que participaron en el proceso de negociación.

Los acuerdos permitirán avanzar en la disponibilidad de los terrenos necesarios para la ejecución del proyecto vial, que contempla una nueva conexión para mejorar la circulación vehicular en el sur de Tegucigalpa.