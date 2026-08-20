Avanza negociación con propietarios afectados por el Libramiento Sur en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras. La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) concretó acuerdos de resarcimiento con propietarios de terrenos afectados por la construcción del proyecto Libramiento Sur, como parte del proceso para liberar el derecho de vía de la obra.
Durante la jornada se firmaron documentos de traspaso y se entregaron cheques correspondientes a las compensaciones acordadas con los propietarios que participaron en el proceso de negociación.
Los acuerdos permitirán avanzar en la disponibilidad de los terrenos necesarios para la ejecución del proyecto vial, que contempla una nueva conexión para mejorar la circulación vehicular en el sur de Tegucigalpa.
La liberación del derecho de vía es uno de los procesos necesarios para continuar con las distintas etapas de una obra de esta magnitud, debido a que requiere intervenir propiedades ubicadas dentro del área destinada para el proyecto.
De acuerdo con la SIT, todavía existen procesos de negociación pendientes con otros propietarios cuyos terrenos se encuentran dentro de las áreas requeridas para el desarrollo del Libramiento Sur.
La institución indicó que las conversaciones continuarán con los afectados con el objetivo de alcanzar acuerdos sobre las compensaciones correspondientes y completar la liberación de los terrenos.
El proyecto es planteado como una alternativa para mejorar la conectividad vial y reducir la presión vehicular en algunos de los principales accesos y corredores de la capital.
La obra también busca fortalecer la infraestructura vial de Tegucigalpa y facilitar el desplazamiento hacia diferentes sectores ubicados al sur de la ciudad.