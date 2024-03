Alertan de iniciativa en el CN que atenta contra la familia

Tegucigalpa

Miembros del movimiento Por Nuestros Hijos denunciaron que en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer llegará al Congreso Nacional un proyecto de ley que busca atentar en contra de la familia y el derecho de vida.

Juan Diego Lacayo, vocero del movimiento, reiteró la preocupación generalizada por la inminente llegada de una iniciativa de ley, remitida por un grupo feminista radical, bautizado como Ley Especial Integral Contra la Violencia de la Mujer.

Lacayo denunció que esta iniciativa es respaldada y financiada por organizaciones de las Naciones Unidas y tiene como objetivo introducir la ideología de género en la legislación hondureña.

“Estamos alzando la voz y alertando de manera grave al pueblo hondureño sobre la pretensión de aprobar en la próxima semana en el Congreso, una ley que bajo el disfraz de prevenir la violencia contra la mujer se establece que en Honduras sería mujer todo hombre que se sienta mujer”, señaló Dania Muñoz, representante del movimiento.

Agregó que “esto tiene implicaciones graves, porque en el ámbito educativo un niño que se sienta niña se puede meter a los baños, también permite la transformación de los niños trans”.

Entre otras de las implicaciones denunciadas por el movimiento de sociedad civil, el anteproyecto implicaría la aprobación del aborto en el país.

Diversos diputados consultados señalaron desconocer el proyecto de decreto, además de cuándo podría llegar a la cámara legislativa.

“Nosotros apoyamos a los padres de familia y las mujeres en contra de eso, si no han socializado eso es porque no viene nada bueno allí, podrán hacer diez leyes sobre eso, la democracia y el Estado de derecho no se ofrece”, señaló la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Claudia Ramírez.