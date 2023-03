Migrante hondureña secuestrada fue obligada a dar masajes a secuestradores

La hondureña le relató que había sido explotada sexualmente y obligada a dar masajes a los secuestradores. “Ella logró escaparse y me pidió un salvoconducto, y logró retornar a Honduras vía aérea desde el sábado”, contó Amador a LA PRENSA.

En reiteradas ocasiones, las autoridades de Honduras y Estados Unidos han recomendado a las personas no intentar cruzar de forma ilegal al país norteamericano, advierten que serán detenidas y retornadas. Sin embargo, cada vez más hondureños emprenden el viaje. Lo anterior ha hecho que hasta febrero de 2023, de acuerdo con los datos del Observatorio Consular de Honduras, unos 3,666 hondureños hayan sido regresados de México y Estados Unidos. Cada semana llegan unos 400 compatriotas.

En febrero, en Ciudad de México fueron liberados por la unidad antisecuestro 46 migrantes; entre ellos, 13 hondureños.

En el operativo hecho en una colonia en la periferia de la ciudad, los agentes policiales detuvieron a tres de los secuestradores, dos hombres y una mujer, quienes exigían a las familias 5,500 dólares (135,000 lempiras) por liberar a cada una de las personas.

“Los tenían en condiciones infrahumanas, mal alimentados”, dijo el cónsul, quien se enteró de la situación a través de una llamada que recibió de los familiares de las víctimas. Los compatriotas se encuentran en albergues como testigos protegidos.

Indicó que las autoridades mexicanas han identificado unas 16 organizaciones que operan en la ciudad y se dedican al secuestro de los migrantes. En muchos casos, los coyotes son cómplices de los secuestradores.

Esta semana en otro operativo en el estado de Tlaxcala, al este de Ciudad de México, la unidad antisecuestro rescató a un grupo de 59 personas que estaban retenidas por coyotes en una vivienda; sin embargo, no se detuvo a los secuestradores: en ese grupo estaban cuatro hondureños.

“Logré hablar con una de las señoras que estaba allí, dijo que estaba en una situación bien difícil, que no podía caminar, que ella quería entregarse a Migración y que los coyotes no se lo permitían. Los tenían como presos y no les permitían ni su aseo personal, solo les daban agua y un tiempo de comida al día”, contó.

El diplomático recibe a la semana de tres a cuatro llamadas de hondureños que denuncian secuestros durante el trayecto para cruzar a Estados Unidos.“Hemos hecho contacto con las autoridades vinculadas a este flagelo, ya que el secuestro es una gran industria en México”.

Amador dijo que las personas arriesgan su vida al intentar cruzar a Estados Unidos; además, ponen en peligro a los menores que los acompañan.