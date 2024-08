L25 millones pagó Condepor a empresa que no terminó las obras en el Morazán

No obstante, esta empresa, de nombre Profesionales de la Construcción y Asociados S. de R. L. (Proconsa), no terminó la obra pues Condepor suspendió el contrato por atrasos y un mal trabajo, algo dicho por el mismo titular de Condepor, Mario Moncada.

En primera instancia se firmó un contrato por L24,339,632.13, pero luego se modificó y se agregaron L4,411,448.85.

En total se ejecutaron L25,481766.17 quedando pendientes L3,269314.81, que fue cuando se suspendió el contrato a Proconsa en junio de 2024.

Por varias semanas, Condepor aplicó una de las cláusulas y multó con 11,769 lempiras diarios por incumplimiento de contrato.

El Estadio Morazán fue inaugurado el pasado viernes, pero el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, dijo que no se podía jugar por no estar en condiciones.

“Lo que nosotros estamos haciendo es un levantamiento con nuestro personal técnico y legal. Formalmente nosotros no tenemos entregada esta cancha, no la damos por recibida. No se va a jugar aquí porque no quiero que después de un partido esto quede desecho y nos vayan a echar la culpa a nosotros, mientras no tengamos el dictamen legal y la opinión de todos nuestros expertos, no vamos a dar por recibido esta cancha”, dijo Contreras.

De su lado, Mario Moncada aseguró que “es un boicot, a saber qué le tiró (Roberto Contreras) a la cancha para que se vea así, porque no la entregamos así el viernes”.