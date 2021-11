El cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga aseguró este domingo que la fiesta de Halloween representa un “total paganismo” que separa del verdadero amor de Dios.

“El día de las brujas es un total paganismo que nos separa del verdadero amor de Cristo, es un aspecto cultural que no nos pertenece, eso es de otras culturas, no es nuestro, esos no tiene ninguna validez espiritual, eso no es nuestro” señaló el líder religioso en su homilía dominical en la Basílica de Suyapa, en Tegucigalpa.

Además, explicó que no se debe caer en equivocaciones. “El 1 de noviembre no es día de los muertos es “Día de todos los Santos”, el día que nos recuerda cual es la llamada que Dios ha hecho a cada bautizado y el día 2 de noviembre es la conmemoración de los fieles difuntos”, exteriorizó.

Sociedad fragmentada

Rodríguez también se refirió a la sociedad hondureña, afirmando que esta se encuentra fragmentada, confrontada y casi dividida entre quienes son amigos o enemigos.

“Hay que preguntarnos: ¿Qué es más importante? ¿Qué es lo esencial en la vida y que la llena de sentido?, ¿Qué es lo que le da sentido? ¿Qué es lo prioritario? La respuesta de Jesús al maestro de la ley sigue siendo válida para nosotros: “Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser”, cuestionó el arzobispo de Tegucigalpa.

Finalmente, puntualizó que aunque hayan distintos pensamientos ningún prójimo es digno de odio tratemos de edificar un paso más hacia la verdadera dimensión del amor, la verdad y la justicia.