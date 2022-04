$!Gran expectativa por Semana Santa: reserva en hoteles ya es del 80%

“Es uno de los lugares más económicos para eso, incluso viene gente de afuera a sacar los cursos”.Recomendó a los viajeros abocarse alas agencias de viajes certificadas para evitar ser engañados.

Kenneth Rivera, presidente de la Asociación de Restaurantes de Honduras, señaló que los restaurantes ya cuentan con más de 50,000 colaboradores vacunados.

“Seguimos en capacitaciones constantes para mantener los protocolos de bioseguridad, esta es la primera Semana Santa desde que empezó la pandemia donde podemos tener expectativas comparativas con 2019”, expresó. La Asociación de Restaurantes de Honduras aglutina a más de 1,200 locales inscritos en 13 departamentos del país.

Rivera compartió que antes de la pandemia se hablaba de 120,000 empleos en el sector de restaurantes, algunos se perdieron por la pandemia, pero asegura que ya llevan un 75% de recuperación.

Rolando Alvarenga, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras (Fedecámaras) , expresó que hay una incertidumbre económica por los altos precios del combustible que se trasladan a los productos básicos, además de los altos costos de energía.

“Todos estos factores hacen que nos frene un poco, si no fuera por eso sí hubiera un despegue muy favorable”. Sin embargo, Alvarenga piensa que esta Semana Santa será mejor en ingresos, por el movimiento comercial que se ve desde antes.

Lenín Palencia, reconocido empresario y banquero, considera que 2022 será el primer año que se acerca a la normalidad de la economía hondureña, porque aunque aún estamos en pandemia, la inmunización ha dejado una cobertura alta.

Palencia agregó que en estas vacaciones de verano habrá un movimiento importante de turistas locales, pero no será igual a las cifras de 2019. “Pero eso no es importante, no podemos estar viviendo del pasado, lo importante es que hay una clara tendencia de recuperación económica”, enfatizó el economista.