Gobierno no enviará carta protesta por declaraciones de Gustavo Petro contra Honduras

Tegucigalpa. Gustavo Petro, presidente de Colombia, aseguró el fin de semana que una de las razones para que el peso colombiano se devaluara es debido a que los dólares provenientes de la cocaína ya no están ingresando al país y se quedan en otros lugares como Tegucigalpa.

Fue durante la primera Asamblea de Organizaciones Cocales de Catatumbo, en el departamento de Santander, Colombia, que el mandatario aseguró que dicho fenómeno se debe a la pérdida de esa nación sobre el negocio de la droga.

“Se queda en Wall Street, Nueva York, en México, y en Tegucigalpa, y en Madrid y en Bruselas y en Luxemburgo”, en referencia a los dólares de la cocaína.

Se buscó reacciones en el gobierno con respecto a lo dicho por Petro y, desde Cancillería expresaron que sus declaraciones no molestan y tampoco emitirán una carta de protesta.

“Más allá de un señalamiento, él habló en términos generales y no fue en un tono despectivo porque nos afecta a todos el tema de la droga. No lo hizo de manera personalizada hacia Honduras así que no hay problema”.

El ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, tuvo una opinión distinta y dijo que “le recomendaría antes de hacer eso, comparar Colombia y su historia en el narcotráfico, causas y consecuencias versus paraísos fiscales y blanqueo de capitales en el mundo”.

El expresidente Manuel Zelaya Rosales dijo que “el cartel sigue y está en Honduras y con brazos en varios sectores, la organización criminal que montaron para saquear el Estado y sus aliados por 12 años de represión ha mermado su poder y acciones, pero está viva y no ha muerto”.

Gustavo Petro y la presidenta Xiomara Castro acordaron en agosto trabajar contra el narcotráfico cuando ella asistió a su toma de posesión.