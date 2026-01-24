Gobernación recuerda a alcaldes electos que juramentación es obligatoria para asumir cargos

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización recordó este sábado a los alcaldes y regidores electos que la entrega de credenciales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) no sustituye la promesa de Ley, requisito indispensable para asumir legalmente funciones en el régimen municipal.
A través de un comunicado oficial, la institución aclaró que ningún funcionario puede ejercer un cargo público sin haber rendido previamente la promesa de fiel cumplimiento de la Constitución y las leyes, tal como lo establece el artículo 322 de la Constitución de la República.
Gobernación señaló que, históricamente, ha sido la entidad encargada de guiar el proceso de toma de posesión de las autoridades municipales, y que las credenciales de los alcaldes eran entregadas únicamente después de que estos rindieran la promesa de Ley, acto que certifica formalmente el nombramiento.
Sin embargo, indicó que la decisión del CNE de entregar credenciales de manera personal y sin que mediara previamente la juramentación ha generado confusión, al punto de que en algunos municipios este procedimiento ha sido considerado opcional o discrecional.
La Secretaría advirtió que contar con la credencial electoral no equivale a estar legalmente en posesión del cargo, y enfatizó que no se hace responsable de los malos entendidos u omisiones que surjan cuando funcionarios asumen sin cumplir con la promesa de Ley.
Asimismo, precisó que la Ley de Municipalidades, en su artículo 5, establece que, en ausencia de la Gobernación Política, corresponde al alcalde de la cabecera departamental garantizar la toma de promesa de las nuevas autoridades municipales.
Gobernación reiteró que cualquier funcionario que asuma el cargo sin haber rendido la promesa de Ley lo hace prescindiendo de un requisito legal indispensable, por lo que la institución se deslinda de responsabilidades derivadas de estas acciones.