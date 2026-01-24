Gobernación recuerda a alcaldes electos que juramentación es obligatoria para asumir cargos

Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización recordó este sábado a los alcaldes y regidores electos que la entrega de credenciales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) no sustituye la promesa de Ley, requisito indispensable para asumir legalmente funciones en el régimen municipal.

A través de un comunicado oficial, la institución aclaró que ningún funcionario puede ejercer un cargo público sin haber rendido previamente la promesa de fiel cumplimiento de la Constitución y las leyes, tal como lo establece el artículo 322 de la Constitución de la República.

Gobernación señaló que, históricamente, ha sido la entidad encargada de guiar el proceso de toma de posesión de las autoridades municipales, y que las credenciales de los alcaldes eran entregadas únicamente después de que estos rindieran la promesa de Ley, acto que certifica formalmente el nombramiento.