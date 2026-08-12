Gestiones del Gobierno de Honduras logran donación médica y tecnológica de Israel

Tegucigalpa.

El Gobierno de Israel concretó un destacado respaldo al sistema de salud hondureño mediante la entrega de tecnología médica de vanguardia destinada a optimizar las áreas de atención crítica en el Hospital General San Felipe. Esta donación, gestada directamente a través de los acercamientos bilaterales impulsados por el presidente Nasry Asfura, busca reducir la mora quirúrgica y ofrecer diagnósticos mucho más precisos a los pacientes que acuden diariamente al histórico centro asistencial.

Durante el acto oficial de entrega, Nadav Goren, embajador de Israel en Honduras, manifestó su satisfacción por la materialización de este esfuerzo conjunto. El diplomático resaltó el compromiso de su país con el bienestar del pueblo hondureño y expresó su profundo agradecimiento por la oportunidad de trabajar mano a mano con las autoridades locales en proyectos de alto impacto social que transforman de manera directa la calidad de vida de las comunidades.

Por su parte, el cuerpo médico del establecimiento celebró con entusiasmo el arribo de las nuevas herramientas de trabajo. La doctora Paula Deras, jefa del servicio de Oftalmología del centro hospitalario, extendió sus palabras de gratitud por el apoyo brindado, destacando que los nuevos dispositivos permitirán atender patologías complejas que antes requerían transferencias a otras instituciones o tratamientos inaccesibles para gran parte de la población.

Más allá del insumo material, este acuerdo de cooperación estratégica contempla la implementación inmediata de un programa integral de intercambio de conocimientos y experiencias profesionales. Médicos, especialistas y personal de enfermería hondureño tendrán la posibilidad de capacitarse junto a expertos israelíes, fortaleciendo la capacidad instalada y actualizando los protocolos de atención en áreas operativas clave.

Con esta alianza, el Estado de Honduras da un paso firme hacia la modernización de sus servicios sanitarios públicos. La sinergia entre ambas naciones reafirma el valor de la diplomacia enfocada en el desarrollo social, garantizando una atención médica digna, eficiente y de calidad superior para miles de familias hondureñas en situación de vulnerabilidad.