Gabriela Castellanos critica marcha de Libre: “Su tiempo en la calle ya pasó”

A su regreso a la capital hondureña, al parecer desde Estados Unidos, Castellanos subrayó que “aunque el peligro sigue latente y el Estado indiferente, soy de las que se quedan, soy de las que acuden a la convocatoria popular de una sociedad civil que no está dispuesta a ver cómo desde el poder imitan las prácticas antidemocráticas de cerrar espacios cívicos”.

Añadió que ahora en Honduras el oficialismo busca resolver en las calles “lo que no han podido contrarrestar desde el poder”.

“La calle es del pueblo y no es el Gobierno el que nos va a decir si tenemos o no derecho a protestar, si podemos o no llamarnos sociedad civil. Les guste o no, su tiempo en la calle ya pasó, no vamos a ceder nuestro espacio, nuestros derechos a la libre asociación, circulación, manifestación y expresión de quienes acuden desesperadamente a medidas populistas ante el temor de una latente caída en picada”, recalcó la directora del CNA.