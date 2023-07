EEUU le quita la visa a otros políticos hondureños por corrupción

Uno de ellos, Juan Carlos Barrientos, explicó que “el Departamento de Estado es el que trabaja de cerca con los visados y a los que añade a esta lista les notifica sobre la revocación de la visa vía correo electrónico, antes de su publicación no lo hacen porque sería ponerlos en preaviso”. La ley establece también que el presidente de Estados Unidos impondrá sanciones a involucrados en actos significativos de corrupción en cualquier país del Triángulo Norte de Centroamérica con bloqueo de propiedades.

Las reacciones de algunos personajes que aparecen con nombre y apellido en el listado no se hicieron esperar y en sus declaraciones externaron su extrañeza por ser incluidos, al tiempo que desmintieron tales aseveraciones en su contra y rechazaron la legitimidad de la lista.

El empresario Yani Rosenthal rechazó las acusaciones en sus redes sociales: “Yo no voto en las elecciones del Congreso. No soy diputado y por tanto no elijo magistrados. Rechazo categóricamente las infundadas acusaciones vertidas en la Lista Engel.

En cuanto a las empresas mencionadas, no guardo relación comercial con ellas”, aseguró Rosenthal.