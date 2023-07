Revelan nueva Lista Engel e incluyen a varios políticos de Honduras

Alex Alberto Moraes Girón: ex gerente administrativo de la empresa estatal Inversión Estratégica de Honduras, incurrió en corrupción significativa al malversar fondos públicos durante la pandemia de Covid-19, incluyendo la defraudación al gobierno hondureño de aproximadamente 1,6 millones de dólares destinados a mascarillas para uso del personal médico.

Alexander López Orellana: actual alcalde de El Progreso y secretario general del Consejo Ejecutivo Central del Partido Liberal, incurrió en corrupción significativa al adjudicar indebidamente contratos municipales multimillonarios a sus aliados políticos.

Edna Yolany Batres Cruz: ex ministra de Salud, incurrió en corrupción significativa cuando defraudó al gobierno hondureño por más de 300.000 dólares al confabularse con funcionarios del Ministerio de Salud y empresarios del sector privado para adjudicar indebidamente contratos gubernamentales.

Jesús Arturo Mejía Arita: ex gerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras (ENEE), incurrió en corrupción significativa al adjudicar contratos no competitivos o sobrevaluados para la generación de electricidad y otros servicios relacionados con la energía a cambio de sobornos, y al facilitar esquemas corruptos relacionados con la contratación y el despido de empleados de la ENEE a cambio de sobornos.

Marcelo Antonio Chimirri Castro: ex director de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, incurrió en corrupción significativa al cometer fraude para mantener indebidamente en vigor un acuerdo de telecomunicaciones a cambio de sobornos y obstruyó las investigaciones sobre sus actos corruptos intimidando a periodistas.

Miguel Rodrigo Pastor Mejía: ex director de la ahora desaparecida Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, incurrió en corrupción significativa, blanqueando dinero en nombre de la organización de narcotraficantes Los Cachiros, al adjudicar 2,76 millones de dólares en contratos del gobierno hondureño a una empresa de construcción controlada por Los Cachiros.

Roberto Antonio Ordóñez Wolfovich: ex ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, ex ministro de Energía y ex asesor presidencial del Presidente Juan Orlando Hernández, incurrió en corrupción significativa al malversar fondos estatales mediante la sobrevaloración de proyectos de obras públicas.

Samuel García Salgado: actual miembro del Congreso Nacional de Honduras por el Partido Liberal, socavó procesos o instituciones democráticas al manipular el resultado de las elecciones a la Corte Suprema de Justicia en 2023 para su beneficio personal y político.

Víctor Elías Bendeck Ramírez: empresario privado y ex miembro del Parlamento Centroamericano, involucrado en corrupción significativa a través del Parlamento Centroamericano, se involucró en corrupción significativa a través de una serie de actividades empresariales fraudulentas en los sectores bancario, inmobiliario y otros, y mediante el uso de su influencia en la corrupción.

Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo: actual presidente del Partido Liberal en Honduras, socavó procesos o instituciones democráticas manipulando el resultado de las elecciones a la Corte Suprema de 2023 para su beneficio personal y político. Rosenthal también utilizó su influencia con funcionarios para evadir la rendición de cuentas por aparentes violaciones de la ley hondureña por parte de funcionarios hondureños.