Samuel García: “Me preocuparía si me quitaran la visa de Olancho”

Reveló que “no tengo visa, ni la he querido renovar, porque no me interesa, yo he viajado al Mundial de Catar, Europa y otros países, y no necesito ir a Estados Unidos. Pero en el caso mío sorprendieron, porque yo no soy político. Decidí participar por ayudar al partido Liberal y al departamento de Olancho, yo vivo de mis empresas y no necesito hacer actos ilícitos para generar fondos”.

García dice que en los próximos días presentará su hoja de vida en la que asegura no hay manchas. “Eso de manipular una elección no va conmigo, no tengo el poder de convencimiento, no conozco a los magistrados. No voy a despotricar en contra de la embajada americana, si pediré una audiencia para que me aclaren el tema. Fueron 128 diputados los que votaron para la nueva Corte Suprema. Hechor y consentidor dice un dicho, en ese caso debería de aparecer los nombres de las supuestas personas que dicen que manipulé para esa elección”, manifestó.

García criticó que “cuando comienza a llover los sapos comienzan a sapaer, pero son diputados de la extrema derecha del partido liberal los que fueron a sapear a la Embajada Americana y lo más triste es que tomaron decisiones sin investigar solo por quedar bien con el cartel de los sapos que ya tenemos identificados”, puntualizó.